Мобілізація в Україні — як слід проходити ВЛК, якщо є проблеми зі здоров'ям

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Навіть під час воєнного стану військовозобов'язані особи мають право на відстрочку від мобілізації, зокрема через серйозні захворювання. Проте, щоб її отримати необхідно подати відповідні документи до ТЦК та СП. Крім цього, потрібно буде пройти військово-лікарську комісію.

Як слід проходити ВЛК, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, щоб гарантовано отримати законну відстрочку, пояснила українцям адвокатка Марія Левченко.

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За словами правозахисниці, якщо ви знаєте, що у вас є певні серйозні проблеми зі здоров'ям або специфічні захворювання, але ви ще не отримували повістку та не проходили ВЛК, слід звернутися до будь-якого медзакладу та пройти повне медобстеження, щоб отримати свіжі актуальні висновки про ваш стан здоров'я.

Левченко підкреслила, вкрай необхідно отримати саме свіжі висновки стану здоров'я, оскільки під час проходження ВЛК лікарі для визначення ступеня придатності запитуватимуть лише про актуальні дані. Тобто показники, яким не більше ніж рік.

"Це буде помилкою, якщо ви будете покладатися на застарілі висновки відносно стану вашого здоров'я. Тому, якщо ви розумієте, що вам ще не надходила повістка і ви, наприклад, приблизно знаєте, що у вас є специфічні захворювання, то вам варто зробити оновлене обстеження", — пояснила адвокатка.

Також Марія Левченко закликала військовозобов'язаних не намагатись самостійно встановити ступінь власної придатності до військової служби.

"Тільки спеціаліст вузькопрофільний може вам чітко сказати ступінь тяжкості вашого захворювання станом на зараз", — додала правознавиця.

Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: Facebook/ООТЦК та СП

Які бувають рішення щодо придатності особи до військової служби

У главі 3 Наказу МОУ № 402 вказано, що після закінчення медичного обстеження під час мобілізації ВЛК виносить щодо військовозобов'язаного одну із таких постанов:

Придатний до військової служби; Придатний (або непридатний) до військової служби за військовою спеціальністю; Тимчасово непридатний до військової служби(вказати дату повторного огляду); Обмежено придатний до військової служби; Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Раніше ми писали, який термін дії висновку ВЛК про непридатність із виключенням з обліку.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи відправлять на нуль тих, хто втратить статус обмежено придатного.

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