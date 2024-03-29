Мобилизация в Украине — как проходить ВВК, если есть проблемы со здоровьем

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Даже во время военного положения военнообязанные лица имеют право на отсрочку от мобилизации, в частности из-за серьезных заболеваний. Однако, чтобы ее получить, необходимо подать соответствующие документы в ТЦК и СП. Кроме этого, предстоит пройти военно-врачебную комиссию.

Как следует проходить ВВК, если у вас есть проблемы со здоровьем, чтобы гарантированно получить законную отсрочку, объяснила украинцам адвокат Мария Левченко.

Читайте также:

Что нужно знать о прохождении ВВК

По словам правозащитницы, если вы знаете, что у вас есть определенные серьезные проблемы со здоровьем или специфические заболевания, но вы еще не получали повестку и не проходили ВВК, следует обратиться к любому медучреждению и пройти полное медобследование, чтобы получить свежие актуальные выводы о вашем состоянии здоровья.

Левченко подчеркнула, что крайне необходимо получить именно свежие выводы состояния здоровья, поскольку во время прохождения ВВК врачи для определения степени пригодности будут спрашивать только об актуальных данных. То есть показатели, которым не больше года.

"Это будет ошибкой, если вы будете полагаться на устаревшие выводы относительно состояния вашего здоровья. Поэтому, если вы понимаете, что вам еще не пришла повестка и вы, например, примерно знаете, что у вас есть специфические заболевания, то вам стоит сделать обновленное обследование", — объяснила адвокат.

Также Мария Левченко призвала военнообязанных не пытаться самостоятельно установить степень собственной пригодности к военной службе.

"Только специалист узкопрофильный может вам четко сказать степень тяжести вашего заболевания по состоянию на данный момент", — добавила правовед.

Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: Facebook/ООТЦК и СП

Какие бывают решения о пригодности лица к военной службе

В главе 3 Приказа МОУ № 402 указано, что по окончании медицинского обследования во время мобилизации ВВК выносит в отношении военнообязанного одно из следующих постановлений:

Пригоден к военной службе; Пригоден (или непригодный) к военной службе по военной специальности; Временно непригоден к военной службе (указать дату повторного осмотра); Ограниченно пригоден к военной службе; Непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Ранее мы писали, каков срок действия заключения ВВК о непригодности с исключением из учета.

Напомним, мы сообщали, отправят ли на ноль тех, кто потеряет статус ограниченно пригодного.

Также мы информировали, законно ли мобилизовать мужчин без прохождения ВВК.