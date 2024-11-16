Военный учет в Украине — как стать и какие документы подать в ТЦК

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине все военнообязанные граждане должны встать на военный учет в ТЦК и СП. Для этого необходимо собрать определенный пакет документов, лично прибыть в районные (городские) территориальные центры и подать заявление на имя военного комиссара о взятии на учет.

Адвокат АБ "Приходько и партнеры" Юлия Данилова объяснила нюансы постановки на военный учет и рассказала, какие именно документы необходимо подать.

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Так, правозащитница отметила, что военнообязанное лицо должно подготовить автобиографию, а также две фотографии 3x4.

Работник ТЦК оформляет военнообязанного. Фото: google.com

Далее список необходимых документов для постановки на военный учет выглядит следующим образом:

документ, удостоверяющий личность. Как правило, это паспорт гражданина Украины;

индивидуальный налоговый номер, то есть РНУКН;

свидетельство о рождении;

военно-учетный документ если есть (это может быть военный билет, временное удостоверение и т.п.);

документы о текущем семейном положении и наличии детей. Если гражданин зарегистрировал официальный брак и имеет детей, то для его взятия на военный учет может потребоваться копия свидетельства о браке и копия свидетельства о рождении детей;

документы об образовании. Они необходимы для понимания, какой уровень образования есть у гражданина (например, общее среднее образование — лицо закончило общеобразовательное учебное заведение I-III степеней, высшее образование — получение образовательной степени бакалавр или магистр).

Юлия Данилова подчеркнула, что если гражданин является внутренне перемещенным лицом, необходима дополнительная справка ВПЛ, подтверждающая его статус.

Также адвокат добавила, что при смене места жительства военнообязанные должны зарегистрироваться в ТЦК и СП по новому адресу в течение 7 дней, иначе им грозит штраф за нарушение правил военного учета.

Ранее мы писали, какие административные услуги недоступны для украинцев без военно-учетного документа.

Напомним, мы сообщали, какое наказание ожидает за отсутствие документов при встрече с ТЦК.

Также мы информировали, какую информацию о себе не следует рассказывать работникам ТЦК и СП.