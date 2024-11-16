Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Как стать на учет в ТЦК — инструкция и перечень документов arrow

Как стать на учет в ТЦК — инструкция и перечень документов

16 ноября 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Военный учет в Украине — как стать и какие документы подать в ТЦК
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине все военнообязанные граждане должны встать на военный учет в ТЦК и СП. Для этого необходимо собрать определенный пакет документов, лично прибыть в районные (городские) территориальные центры и подать заявление на имя военного комиссара о взятии на учет.

Адвокат АБ "Приходько и партнеры" Юлия Данилова объяснила нюансы постановки на военный учет и рассказала, какие именно документы необходимо подать.

Читайте также:

Так, правозащитница отметила, что военнообязанное лицо должно подготовить автобиографию, а также две фотографии 3x4.

 

Военный учет в Украине — как стать и какие документы подать в ТЦК
Работник ТЦК оформляет военнообязанного. Фото: google.com

Далее список необходимых документов для постановки на военный учет выглядит следующим образом:

  • документ, удостоверяющий личность. Как правило, это паспорт гражданина Украины;
  • индивидуальный налоговый номер, то есть РНУКН;
  • свидетельство о рождении;
  • военно-учетный документ если есть (это может быть военный билет, временное удостоверение и т.п.);
  • документы о текущем семейном положении и наличии детей. Если гражданин зарегистрировал официальный брак и имеет детей, то для его взятия на военный учет может потребоваться копия свидетельства о браке и копия свидетельства о рождении детей;
  • документы об образовании. Они необходимы для понимания, какой уровень образования есть у гражданина (например, общее среднее образование — лицо закончило общеобразовательное учебное заведение I-III степеней, высшее образование — получение образовательной степени бакалавр или магистр).

Юлия Данилова подчеркнула, что если гражданин является внутренне перемещенным лицом, необходима дополнительная справка ВПЛ, подтверждающая его статус.

Также адвокат добавила, что при смене места жительства военнообязанные должны зарегистрироваться в ТЦК и СП по новому адресу в течение 7 дней, иначе им грозит штраф за нарушение правил военного учета.

Ранее мы писали, какие административные услуги недоступны для украинцев без военно-учетного документа.

Напомним, мы сообщали, какое наказание ожидает за отсутствие документов при встрече с ТЦК.

Также мы информировали, какую информацию о себе не следует рассказывать работникам ТЦК и СП.

военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:49 Одесчина получит дополнительные средства на жилье для ветеранов

09:40 На фронте продолжаются интенсивные бои — сводка Генштаба ВСУ

Новость с фото

09:25 Эксклюзив в мире собак — за сколько продают элитные породы

09:19 Пробки на трассе Одесса-Рени — стоит ли ехать за границу сейчас

09:05 Пол победил Тайсона и поцеловал очень горячую девушку — кто она

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

09:02 Норвегия не будет давать защиту украинцам из шести областей

09:01 Дали повестку на блокпосте — что обязательно должно сделать ТЦК

08:45 Могут ли отключения света повлиять на размер субсидии

08:30 Как стать на учет в ТЦК — инструкция и перечень документов

08:22 Около 10 БпЛА атаковали Киев ночью — какие последствия

09:49 Одесчина получит дополнительные средства на жилье для ветеранов

09:40 На фронте продолжаются интенсивные бои — сводка Генштаба ВСУ

Новость с фото

09:25 Эксклюзив в мире собак — за сколько продают элитные породы

09:19 Пробки на трассе Одесса-Рени — стоит ли ехать за границу сейчас

09:05 Пол победил Тайсона и поцеловал очень горячую девушку — кто она

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

09:02 Норвегия не будет давать защиту украинцам из шести областей

09:01 Дали повестку на блокпосте — что обязательно должно сделать ТЦК

08:45 Могут ли отключения света повлиять на размер субсидии

08:30 Как стать на учет в ТЦК — инструкция и перечень документов

08:22 Около 10 БпЛА атаковали Киев ночью — какие последствия

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Text

20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Text

20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

14 ноября 2024

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке