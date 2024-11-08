Військовий облік в Україні — що робити, якщо на папері виключили, а в реєстрі — ні

Виключення з військового обліку в Україні. Колаж: Новини.LIVE

В Україні військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років перебувають на військовому обліку, їхні дані занесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо особа досягла граничного віку перебування в запасі або ж ВЛК визнала її непридатною до військової служби, то її виключають з обліку й відповідно про це має з'явитися інформація у реєстрі. Однак трапляються випадки, коли, попри виключення з військового обліку, дані в реєстрі не оновлюються.

Адвокатка Дар'я Тарасенко розповіла, що робити чоловікам, якщо на папері їх виключили з військового обліку, а в реєстрі — ні.

Читайте також:

Так, за словами правознавиці, така проблема досить часто зустрічається у її практиці. Вона зазначає, що пов'язано це з недоопрацюванням ТЦК та СП.

"На жаль, дуже розповсюджена ситуація. І тут однозначно — недопрацювання з боку ТЦК та СП", — каже Тарасенко.

У будь-якому випадку громадянину треба це питання розв'язати, щоб у майбутньому не стикнутися з більш серйозними проблемами.

Дар'я Тарасенко радить звертатися з адвокатським запитом до відповідного ТЦК, аби отримати офіційне підтвердження статусу обліку.

Щоб узгодити дані в реєстрі та паперових документах, юристка радить звертатися з адвокатським запитом до відповідного ТЦК, аби отримати офіційне підтвердження статусу.

Адвокатка додала, якщо адвокатський запит не дає результатів, може знадобитися подання офіційної скарги.

Вона додала документ, який підтверджує, що на практиці таку проблему вдалося успішно розв'язати.

"Зверніть увагу — за результатом не лише внесли інформацію в реєстр, а і провели профілактичну бесіду з посадовими особами РТЦК", — написала Тарасенко.

Відповідь на адвокатський запит. Фото: Дар'я Тарасенко

Раніше ми писали, що робити чоловікам, якщо дані про відстрочку відсутні в реєстрі "Оберіг".

Нагадаємо, ми повідомляли, як військовозобов'язаному скасувати статус "у розшуку" та довести свою правоту.

Також ми інформували, які адміністративні послуги недоступні українцям без військово-облікового документа.