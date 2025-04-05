Мобілізація 2025 — два способи, як студенту продовжити відстрочку

Студенти слухають викладача на парі. Фото: nupp.edu.ua

Студенти, аспіранти та докторанти в Україні, які оформили відстрочку від мобілізації, повинні регулярно її продовжувати. За новими правилами відстрочка цій категорії громадян надається на навчальний семестр, до шести місяців. Тобто, після закінчення цього терміну її треба оновити.

Як можна продовжити відстрочку від мобілізації студентам, пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

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За словами правознавця, для цієї категорії військовозобов'язаних громадян наразі існує два способи продовження відстрочки. Один з найпростіших та найшвидших — подання заявки через застосунок "Резерв+".

Для цього потрібно зробити такі прості кроки:

відкрити додаток та знайти розділ "Відстрочка";

обрати категорію "Студент";

надіслати заявку на розгляд.

Після перевірки в особистому кабінеті відобразиться статус "Відстрочка продовжена", або ж система повідомить про необхідність додаткових документів.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

Другий спосіб, який потребуватиме від студента більше часу та дій, — продовження відстрочки через ТЦК та СП. Особі потрібно особисто прибути до територіального центру за місцем військового обліку та подати відповідну заяву на продовження відстрочки.

До неї обов'язково додається актуальна довідка з університету про навчання. Адвокат наголошує, що заява подається у формі, передбаченій додатком №4.

Варто зауважити, що право на відстрочку підтверджується виключно довідкою про здобувача освіти, сформованою в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Ця довідка:

видається навчальними закладами;

має містити запис "так, не порушується" послідовність здобуття освіти.

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