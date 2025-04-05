Мобилизация 2025 — два способа, как студенту продлить отсрочку

Студенты слушают преподавателя на паре. Фото: nupp.edu.ua

Студенты, аспиранты и докторанты в Украине, которые оформили отсрочку от мобилизации, должны регулярно ее продлевать. По новым правилам отсрочка этой категории граждан предоставляется на учебный семестр, до шести месяцев. То есть, по истечении этого срока ее надо обновить.

Как можно продлить отсрочку от мобилизации студентам, объяснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

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По словам правоведа, для этой категории военнообязанных граждан сейчас существует два способа продления отсрочки. Один из самых простых и быстрых — подача заявки через приложение "Резерв+".

Для этого нужно сделать такие простые шаги:

открыть приложение и найти раздел "Отсрочка";

выбрать категорию "Студент";

отправить заявку на рассмотрение.

После проверки в личном кабинете отобразится статус "Отсрочка продлена", или же система сообщит о необходимости дополнительных документов.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

Второй способ, который потребует от студента больше времени и действий, — продление отсрочки через ТЦК и СП. Лицу нужно лично прибыть в территориальный центр по месту военного учета и подать соответствующее заявление на продление отсрочки.

К нему обязательно прилагается актуальная справка из университета об обучении. Адвокат отмечает, что заявление подается в форме, предусмотренной приложением №4.

Стоит заметить, что право на отсрочку подтверждается исключительно справкой о получателе образования, сформированной в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО). Эта справка:

выдается учебными заведениями;

должна содержать запись "да, не нарушается" последовательность получения образования.

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