Як студенту підтвердити право на відстрочку від армії — відповідь юриста

Українські студенти-чоловіки. Ілюстративне фото: скриншот з відео Radio UA Chicago

В Україні триває загальна мобілізація до лав армії. Водночас студенти, що навчаються на денній формі, мають право на відстрочку від призову.

Як студенту підтвердити право на відстрочку, розповів юрист Дмитро Дончак.

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Так, чоловіку, що навчається на денній формі навчання та здобуває першу освіту, до поштової скриньки поклали повістку.

Юрист пояснив, що навчальні заклади не передають інформацію про зарахування військовозобов'язаних на денну форму.

Тому саме призовнику необхідно з'явитися до свого ТЦК, аби повідомити про зміну особистих даних, а саме: наявність підстав для відстрочки внаслідок навчання на денній формі.

Щоб підтвердити право на відстрочку у ТЦК, необхідно взяти із собою такі документи:

паспорт, ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ(приписне, або тимчасове посвідчення, або військовий квиток);

докази навчання на денній формі (зазвичай це форма-20, яку можна отримати у ЗВО);

повістку (якщо її отримали).

Після чого військовозобов'язаний має пройти ВЛК та отримати відстрочку від призову.

За словами юриста, при цьому призовник не обов’язково отримає відповідну довідку.

"Зараз дуже часто ТЦК не видають жодних довідок, а просто роблять собі відмітку у вашій обліковій справі", — уточнив він.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловився про те, що замість посилення мобілізації її слід повернути до колишніх рамок. За його словами, нинішня ситуація створює навантаження на військових.

Крім того, віцепрем'єр та голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров ще раз підтвердив, що українці не отримуватимуть військові повістки через мобільний додаток "Дія". При цьому він зазначив, що у планах відомства це питання не значиться.