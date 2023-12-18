Как студенту подтвердить право на отсрочку от армии – ответ юриста

Украинские студенты-мужчины. Иллюстративное фото: скриншот из видео Radio UA Chicago

В Украине идет общая мобилизация в ряды армии. В то же время студенты, обучающиеся на дневной форме, имеют право на отсрочку от призыва.

Как студенту подтвердить право на отсрочку рассказал юрист Дмитрий Дончак.

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Так, мужчине, который учится на дневной форме обучения и получает первое образование, в почтовый ящик положили повестку.

Юрист объяснил, что учебные заведения не передают информацию о зачислении военнообязанных на дневную форму.

Поэтому именно призывнику необходимо явиться в свой ТЦК, чтобы сообщить об изменении личных данных, а именно: наличие оснований для отсрочки в связи с обучением на дневной форме.

Чтобы подтвердить право на отсрочку в ТЦК, необходимо взять с собой следующие документы:

паспорт, идентификационный код;

военно-учетный документ (приписное, или временное удостоверение, или военный билет);

доказательства обучения на дневной форме (обычно это форма-20, которую можно получить в ЗВО);

повестку (если ее получили).

После этого военнообязанный должен пройти ВЛК и получить отсрочку от призыва.

По словам юриста, при этом призывник не обязательно получит соответствующую справку.

"Сейчас очень часто ТЦК не выдают никаких справок, а просто делают себе отметку по вашему учетному делу", — уточнил он.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался о том, что вместо усиления мобилизации ее следует вернуть в прежние рамки. По его словам, нынешняя ситуация создает нагрузку на военных.

Кроме того, вице-премьер и глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров еще раз подтвердил, что украинцы не будут получать военные повестки из-за мобильного приложения "Дія". При этом он отметил, что в планах ведомства этот вопрос не значится.