Как студенту подтвердить право на отсрочку от армии – ответ юриста
В Украине идет общая мобилизация в ряды армии. В то же время студенты, обучающиеся на дневной форме, имеют право на отсрочку от призыва.
Как студенту подтвердить право на отсрочку рассказал юрист Дмитрий Дончак.
Как студенту получить отсрочку, если пришла повестка
Так, мужчине, который учится на дневной форме обучения и получает первое образование, в почтовый ящик положили повестку.
Юрист объяснил, что учебные заведения не передают информацию о зачислении военнообязанных на дневную форму.
Поэтому именно призывнику необходимо явиться в свой ТЦК, чтобы сообщить об изменении личных данных, а именно: наличие оснований для отсрочки в связи с обучением на дневной форме.
Чтобы подтвердить право на отсрочку в ТЦК, необходимо взять с собой следующие документы:
- паспорт, идентификационный код;
- военно-учетный документ (приписное, или временное удостоверение, или военный билет);
- доказательства обучения на дневной форме (обычно это форма-20, которую можно получить в ЗВО);
- повестку (если ее получили).
После этого военнообязанный должен пройти ВЛК и получить отсрочку от призыва.
По словам юриста, при этом призывник не обязательно получит соответствующую справку.
"Сейчас очень часто ТЦК не выдают никаких справок, а просто делают себе отметку по вашему учетному делу", — уточнил он.
Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался о том, что вместо усиления мобилизации ее следует вернуть в прежние рамки. По его словам, нынешняя ситуация создает нагрузку на военных.
Кроме того, вице-премьер и глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров еще раз подтвердил, что украинцы не будут получать военные повестки из-за мобильного приложения "Дія". При этом он отметил, что в планах ведомства этот вопрос не значится.
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