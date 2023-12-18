Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Как студенту подтвердить право на отсрочку от армии – ответ юриста arrow

Как студенту подтвердить право на отсрочку от армии – ответ юриста

18 декабря 2023 22:03
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Как студенту подтвердить право на отсрочку от армии – ответ юриста
Украинские студенты-мужчины. Иллюстративное фото: скриншот из видео Radio UA Chicago
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине идет общая мобилизация в ряды армии. В то же время студенты, обучающиеся на дневной форме, имеют право на отсрочку от призыва.

Как студенту подтвердить право на отсрочку рассказал юрист Дмитрий Дончак.

Читайте также:

Как студенту получить отсрочку, если пришла повестка

Так, мужчине, который учится на дневной форме обучения и получает первое образование, в почтовый ящик положили повестку.

Юрист объяснил, что учебные заведения не передают информацию о зачислении военнообязанных на дневную форму.

Поэтому именно призывнику необходимо явиться в свой ТЦК, чтобы сообщить об изменении личных данных, а именно: наличие оснований для отсрочки в связи с обучением на дневной форме.

Чтобы подтвердить право на отсрочку в ТЦК, необходимо взять с собой следующие документы:

  • паспорт, идентификационный код;
  • военно-учетный документ (приписное, или временное удостоверение, или военный билет);
  • доказательства обучения на дневной форме (обычно это форма-20, которую можно получить в ЗВО);
  • повестку (если ее получили).

После этого военнообязанный должен пройти ВЛК и получить отсрочку от призыва.

По словам юриста, при этом призывник не обязательно получит соответствующую справку.

"Сейчас очень часто ТЦК не выдают никаких справок, а просто делают себе отметку по вашему учетному делу", — уточнил он.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался о том, что вместо усиления мобилизации ее следует вернуть в прежние рамки. По его словам, нынешняя ситуация создает нагрузку на военных.

Кроме того, вице-премьер и глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров еще раз подтвердил, что украинцы не будут получать военные повестки из-за мобильного приложения "Дія". При этом он отметил, что в планах ведомства этот вопрос не значится.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме