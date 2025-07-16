Військове звання - чи може мобілізований цивільний стати офіцером

Мобілізовані громадяни України. Фото: 150 навчальний центр командування ТрО ЗСУ

Мобілізований громадянин України може отримати офіцерське звання, але для цього потрібно дотриматися кількох необхідних умов. Це, перш за все, відповідний рівень загальної освіти, а також проходження спеціалізованого навчання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Освіта, потрібна для офіцерського звання

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він після мобілізації отримати відразу офіцерське звання і що потрібно для того, аби його отримати.

Юрист Владислав Дерій у відповіді громадянину пояснив, що для цього потрібно дотриматися кількох важливих умов.

І першою з них є відповідна освіта.

"Офіцерське звання можуть отримати лише громадяни України, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра", — підкреслив Дерій.

Інші необхідні умови

Юрист також назвав інші необхідні вимоги.

Так, громадяни, які мають відповідну освіту, повинні:

пройти повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

скласти встановлені іспити;

бути атестовані до офіцерського складу.

Тоді їм присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які звання отримують випускники військової кафедри.

Додамо, ми повідомляли про те, чи дає право на відстрочку навчання на військовій кафедрі.