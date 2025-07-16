Воинское звание - может ли мобилизованный гражданский стать офицером

Мобилизованные граждане Украины. Фото: 150 учебный центр командования ТрО ВСУ

Мобилизованный гражданин Украины может получить офицерское звание, но для этого нужно соблюсти несколько необходимых условий. Это, прежде всего, соответствующий уровень общего образования, а также прохождение специализированного обучения.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он после мобилизации получить сразу офицерское звание — и что нужно для того, чтобы его получить.

Юрист Владислав Дерий в ответе гражданину объяснил, что для этого нужно соблюсти несколько важных условий.

И первым из них является соответствующее образование.

"Офицерское звание могут получить только граждане Украины, которые имеют образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра", — подчеркнул Дерий.

Другие необходимые условия

Юрист также назвал другие необходимые требования.

Так, граждане, имеющие соответствующее образование, должны:

пройти полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;

сдать установленные экзамены;

быть аттестованы до офицерского состава.

Тогда им присваивается соответствующее первичное воинское звание офицера запаса.

Напомним, мы ранее писали о том, какие звания получают выпускники военной кафедры.

Добавим, мы сообщали о том, дает ли право на отсрочку обучение на военной кафедре.