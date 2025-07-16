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Главная Мобилизация Как гражданский может получить сразу офицерское звание

Как гражданский может получить сразу офицерское звание

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 12:20
Воинское звание - может ли мобилизованный гражданский стать офицером
Мобилизованные граждане Украины. Фото: 150 учебный центр командования ТрО ВСУ

Мобилизованный гражданин Украины может получить офицерское звание, но для этого нужно соблюсти несколько необходимых условий. Это, прежде всего, соответствующий уровень общего образования, а также прохождение специализированного обучения.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Образование, необходимое для офицерского звания

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он после мобилизации получить сразу офицерское звание — и что нужно для того, чтобы его получить.

Юрист Владислав Дерий в ответе гражданину объяснил, что для этого нужно соблюсти несколько важных условий.

И первым из них является соответствующее образование.

"Офицерское звание могут получить только граждане Украины, которые имеют образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра", — подчеркнул Дерий.

Другие необходимые условия

Юрист также назвал другие необходимые требования.

Так, граждане, имеющие соответствующее образование, должны:

  • пройти полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;
  • сдать установленные экзамены;
  • быть аттестованы до офицерского состава.

Тогда им присваивается соответствующее первичное воинское звание офицера запаса.

Напомним, мы ранее писали о том, какие звания получают выпускники военной кафедры.

Добавим, мы сообщали о том, дает ли право на отсрочку обучение на военной кафедре.

образование ВСУ военные военнослужащие офицерское звание
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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