Воинское звание - может ли мобилизованный гражданский стать офицером

Как гражданский может получить сразу офицерское звание
Мобилизованный гражданин Украины может получить офицерское звание, но для этого нужно соблюсти несколько необходимых условий. Это, прежде всего, соответствующий уровень общего образования, а также прохождение специализированного обучения.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Образование, необходимое для офицерского звания
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он после мобилизации получить сразу офицерское звание — и что нужно для того, чтобы его получить.
Юрист Владислав Дерий в ответе гражданину объяснил, что для этого нужно соблюсти несколько важных условий.
И первым из них является соответствующее образование.
"Офицерское звание могут получить только граждане Украины, которые имеют образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра", — подчеркнул Дерий.
Другие необходимые условия
Юрист также назвал другие необходимые требования.
Так, граждане, имеющие соответствующее образование, должны:
- пройти полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;
- сдать установленные экзамены;
- быть аттестованы до офицерского состава.
Тогда им присваивается соответствующее первичное воинское звание офицера запаса.
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