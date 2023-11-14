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Как ТЦК используют систему Оберіг — ответ адвоката

14 ноября 2023 21:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как ТЦК используют систему Оберіг — ответ адвоката
Работники ТЦК остановили мужчину. Иллюстративное фото: Суспільне.Суми
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Работники ТЦК СП начали активно использовать систему "Оберіг" — единственный госреестр военнообязанных в Украине. Ранее его позволяли использовать только полиции.

О законности использования ТЦК СП таких данных сообщил украинский адвокат Роман Симутин.

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По мнению адвоката, сейчас в систему вносятся все данные без разбора. Один из таких примеров — факт о "вручении" повестки.

"Не важно, вручили ли вам лично, вставили в дверь, бросили в почтовый ящик с платежкой на коммуналку и т. п. Главное какой-то типа факт вручения. А законно ли оно хотя бы в соответствии с постановлением КМУ №1487, которое так упорно всегда цитируют? Кажется, она направилась, как бы его правильно высказаться, отдохнуть", — резюмирует адвокат и добавил, что скоро могут "внести в базу уклонистов всех, кто не был в ТЦК".

Как на это реагирует суд

Правозащитник отмечает: для суда такие самодельные "вручения", например, просунуть бумажку в дверь — это не доказательство, а информация из базы "Армор" не может служить доказательством вины и розыска. Как следствие, говорит, у полиции отсутствуют основания для задержания.

"Поэтому, если вы действительно уклонист — дважды получили повестки, или прошли ВЛК, получили повестку на отправку, но не явились — вас поймают и накажут. Но когда вам ни разу никто ничего не вручал, тогда обращайтесь к адвокату, защищайте свои права в суде и победите", — рассказывает Симутин.

Напомним, что ранее юристы рассказывали, как поступить, если повестку вручили не по месту прописки. Также адвокаты рассказывали о том, может ли ограниченно годный служить в боевой бригаде ВСУ.

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