Чоловіка у віці 50+ будуть мобілізовані, але не у штурмові бригади

Мобілізовані до лав ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні строки загальної мобілізації продовжено до 7 серпня поточного року. Відповідно до чинного законодавства, протягом цього періоду чоловіки віком від 25 до 60 років підлягають можливому призову на військову службу.

Про особливості призову людей "за 50 років" повідомляє Канал 24.

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Щодо військовозобов'язаних старше 50 років, то їхнє призовне повідомлення може бути видано за умови відсутності підстав для звільнення чи відстрочки та наявності належного стану здоров'я, що дозволяє виконувати військові обов'язки.

Як правило, чоловіки цього віку отримують звільнення або відстрочку від військової служби через незадовільний стан здоров'я, який не дає змоги ефективно нести військову службу.

Місце проходження служби визначається на підставі наявного бойового досвіду чи військово-облікової спеціальності. Військовозобов'язаних старше 50 років, як правило, не направляють до штурмових бригад, а залучають до підрозділів тилового забезпечення.

За наявності військово-облікової спеціальності їх направляють до відповідних підрозділів, де вони можуть застосувати свої знання та навички (наприклад, водії, зв'язківці, механіки, електрики тощо).

Раніше ми повідомляли, хто має право отримати відстрочку від мобілізації у липні 2025 року.

Нагадаємо, ми інформували, коли осіб з інвалідністю можуть мобілізувати до лав ЗСУ.