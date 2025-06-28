Мужчины в возрасте 50+ будут мобилизованы, но не в штурмовые бригады

Как в июле коснется мобилизация тех, "кому за 50" — есть ответ
В Украине сроки всеобщей мобилизации продлены до 7 августа текущего года. Согласно действующему законодательству, в течение этого периода мужчины в возрасте от 25 до 60 лет подлежат возможному призыву на военную службу.
Об особенностях призыва людей "за 50 лет" сообщает Канал 24.
Где будут служить люди старшего возраста
Что касается военнообязанных старше 50 лет, то их призывное сообщение может быть выдано при условии отсутствия оснований для освобождения или отсрочки и наличия надлежащего состояния здоровья, позволяющего выполнять воинские обязанности.
Как правило, мужчины этого возраста получают освобождение или отсрочку от военной службы из-за неудовлетворительного состояния здоровья, которое не позволяет эффективно нести военную службу.
Место прохождения службы определяется на основании имеющегося боевого опыта или военно-учетной специальности. Военнообязанных старше 50 лет, как правило, не направляют в штурмовые бригады, а привлекают в подразделения тылового обеспечения.
При наличии военно-учетной специальности их направляют в соответствующие подразделения, где они могут применить свои знания и навыки (например, водители, связисты, механики, электрики и т.д.).
Ранее мы сообщали, кто имеет право получить отсрочку от мобилизации в июле 2025 года.
Напомним, мы информировали, когда лиц с инвалидностью могут мобилизовать в ряды ВСУ.
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