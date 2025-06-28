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Главная Мобилизация Как в июле коснется мобилизация тех, "кому за 50" — есть ответ

Как в июле коснется мобилизация тех, "кому за 50" — есть ответ

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 04:30
Мужчины в возрасте 50+ будут мобилизованы, но не в штурмовые бригады
Мобилизованные в ряды ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН
Ключові моменти Где будут служить люди старшего возраста

В Украине сроки всеобщей мобилизации продлены до 7 августа текущего года. Согласно действующему законодательству, в течение этого периода мужчины в возрасте от 25 до 60 лет подлежат возможному призыву на военную службу.

Об особенностях призыва людей "за 50 лет" сообщает Канал 24.

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Где будут служить люди старшего возраста

Что касается военнообязанных старше 50 лет, то их призывное сообщение может быть выдано при условии отсутствия оснований для освобождения или отсрочки и наличия надлежащего состояния здоровья, позволяющего выполнять воинские обязанности.

Как правило, мужчины этого возраста получают освобождение или отсрочку от военной службы из-за неудовлетворительного состояния здоровья, которое не позволяет эффективно нести военную службу.

Место прохождения службы определяется на основании имеющегося боевого опыта или военно-учетной специальности. Военнообязанных старше 50 лет, как правило, не направляют в штурмовые бригады, а привлекают в подразделения тылового обеспечения.

При наличии военно-учетной специальности их направляют в соответствующие подразделения, где они могут применить свои знания и навыки (например, водители, связисты, механики, электрики и т.д.).

Ранее мы сообщали, кто имеет право получить отсрочку от мобилизации в июле 2025 года.

Напомним, мы информировали, когда лиц с инвалидностью могут мобилизовать в ряды ВСУ.

ВСУ военное положение военный учет мобилизация военнообязанные
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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