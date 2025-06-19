Мобілізація влітку 2025 — коли призвати можуть людину з інвалідністю

Чоловік в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Мобілізація в Україні продовжується. У цей період на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Виключенням є громадяни, які отримали відстрочку або визнані ВЛК непридатними до служби в армії. Зокрема до таких належать особи з інвалідністю. Проте й тут є виключення з правил.

Коли осіб з інвалідністю можуть мобілізувати до лав ЗСУ, Новини.LIVE розповідає з посиланням на 24 Канал.

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Мобілізація осіб з інвалідністю — коли це можливо

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи з інвалідністю I, II та III групи, які набули статусу згідно з рішенням ЛКК або в порядку, встановленому законодавством України, мають право на відстрочку, а також можуть бути мобілізовані виключно за їхньою власною згодою.

Також призову не підлягають ті особи з інвалідністю, яким військово-лікарська комісія призначила повторний медогляд через 6-12 місяців після встановлення діагнозу та затвердження статусу інвалідності.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Людину з інвалідністю можуть мобілізувати на військову службу у таких випадках:

ВЛК анулювала рішення через 6-12 місяців. Чоловік не оформив відстрочку. Військовозобов'язаний не перебуває на обліку в ТЦК або не надав документ, що підтверджує наявність інвалідності (у цьому випадку працівники територіального центру можуть і не знати, що особа не підлягає мобілізації на законних підставах).

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