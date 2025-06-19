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Головна Мобілізація Коли можлива мобілізація людей з інвалідністю — три випадки

Коли можлива мобілізація людей з інвалідністю — три випадки

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Дата публікації: 19 червня 2025 02:30
Мобілізація влітку 2025 — коли призвати можуть людину з інвалідністю
Чоловік в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Мобілізація в Україні продовжується. У цей період на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Виключенням є громадяни, які отримали відстрочку або визнані ВЛК непридатними до служби в армії. Зокрема до таких належать особи з інвалідністю. Проте й тут є виключення з правил. 

Коли осіб з інвалідністю можуть мобілізувати до лав ЗСУ, Новини.LIVE розповідає з посиланням на 24 Канал.

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Мобілізація осіб з інвалідністю — коли це можливо 

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи з інвалідністю I, II та III групи, які набули статусу згідно з рішенням ЛКК або в порядку, встановленому законодавством України, мають право на відстрочку, а також можуть бути мобілізовані виключно за їхньою власною згодою. 

Також призову не підлягають ті особи з інвалідністю, яким військово-лікарська комісія призначила повторний медогляд через 6-12 місяців після встановлення діагнозу та затвердження статусу інвалідності.

 

Мобілізація осіб з інвалідністю — коли це можливо
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Людину з інвалідністю можуть мобілізувати на військову службу у таких випадках:

  1. ВЛК анулювала рішення через 6-12 місяців.
  2. Чоловік не оформив відстрочку. 
  3. Військовозобов'язаний не перебуває на обліку в ТЦК або не надав документ, що підтверджує наявність інвалідності (у цьому випадку працівники територіального центру можуть і не знати, що особа не підлягає мобілізації на законних підставах).

Раніше ми писали, кого мобілізують до ЗСУ лише за добровільною згодою у червні 2025 року. 

Нагадаємо, ми повідомляли, коли студентів можуть мобілізувати влітку 2025 року.

Також ми інформували, чи мають право ВПО на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану.

ЗСУ мобілізація ВЛК ТЦК та СП особа з інвалідністю
Сергій Попов - Редактор
Автор:
Сергій Попов
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