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Как украинскому военному уволиться со службы в 2024 году — основания и условия

25 апреля 2024 23:03
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Любомир Кучер
Редактор
Увольнение с военной службы в мае 2024 года — какие есть основания и условия
Украинские военные на фронте. Фото: 24 ОМБр имени короля Данила/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных мужчин призывают на военную службу для защиты страны от оккупантов. Но даже во время войны в Украине существуют определенные основания для увольнения военных с военной службы.

Какие существуют основания и условия увольнения из войск и что изменится вместе с новым законом №3633-IX о мобилизации, рассказываем далее в материале.

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Каковы основания для увольнения с военной службы

Во время действия военного положения в Украине действуют основания для увольнения с военной службы:

  1. По возрасту. Это возможно, если военнослужащий достиг предельного возраста пребывания на военной службе, который составляет 60 лет (для высшего офицерского состава — до 65 лет).
  2. По состоянию здоровья. Если ВВК сочла военного непригодным к дальнейшему прохождению службы.
  3. В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда. Если лицу назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.
  4. По семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам.

 

Каковы основания для увольнения с военной службы
Украинские военнослужащие на фронте Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Когда военный может уволиться со службы по новому закону

Согласно новому закону, во время военного положения можно уволиться в следующих случаях:

  • по состоянию здоровья, но с пересмотром через 6-12 месяцев;
  • по возрасту;
  • по семейным обстоятельствам или другим серьезным причинам. Однако в законе до сих пор нет конкретного перечня, какие семейные обстоятельства считаются серьезным основанием;
  • по обвинительному приговору суда;
  • после освобождения из недобровольного плена;
  • из-за инвалидности I, II, III групп;
  • в связи с истечением особого периода.

 

Как уволиться с военной службы
Военный пишет рапорт. Фото: google.com

Как уволиться с военной службы

В случае наличия одного из оснований для увольнения, военный должен:

  • собрать документы, необходимые для подтверждения этих оснований;
  • сделать копии этих документов и заверить нотариально;
  • подать на имя командира рапорт об увольнении, добавив к нему документы, подтверждающие право на увольнение.

При написании рапорта военный обязательно должен указать:

  • основание;
  • обоснованное мнение относительно своего желания/нежелания проходить службу в военном резерве ВСУ по соответствующей военно-учетной специальности;
  • согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов (необязательно по желанию);
  • районный (городской) ТЦК и СП, в который должно быть направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на военном учете.

Ранее мы писали, как военнослужащим обжаловать заключение военно-врачебной комиссии.

Напомним, мы сообщали, как бойцам ВСУ оформить льготы на коммуналку.

Также мы информировали, как военным оформить помощь при ранении на фронте.

война
ВСУ
Украина
военные
увольнение

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