Увольнение с военной службы в мае 2024 года — какие есть основания и условия

Украинские военные на фронте. Фото: 24 ОМБр имени короля Данила/Facebook

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных мужчин призывают на военную службу для защиты страны от оккупантов. Но даже во время войны в Украине существуют определенные основания для увольнения военных с военной службы.

Какие существуют основания и условия увольнения из войск и что изменится вместе с новым законом №3633-IX о мобилизации, рассказываем далее в материале.

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Каковы основания для увольнения с военной службы

Во время действия военного положения в Украине действуют основания для увольнения с военной службы:

По возрасту. Это возможно, если военнослужащий достиг предельного возраста пребывания на военной службе, который составляет 60 лет (для высшего офицерского состава — до 65 лет). По состоянию здоровья. Если ВВК сочла военного непригодным к дальнейшему прохождению службы. В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда. Если лицу назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания. По семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам.

Украинские военнослужащие на фронте Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Когда военный может уволиться со службы по новому закону

Согласно новому закону, во время военного положения можно уволиться в следующих случаях:

по состоянию здоровья, но с пересмотром через 6-12 месяцев;

по возрасту;

по семейным обстоятельствам или другим серьезным причинам. Однако в законе до сих пор нет конкретного перечня, какие семейные обстоятельства считаются серьезным основанием;

по обвинительному приговору суда;

после освобождения из недобровольного плена;

из-за инвалидности I, II, III групп;

в связи с истечением особого периода.

Военный пишет рапорт. Фото: google.com

Как уволиться с военной службы

В случае наличия одного из оснований для увольнения, военный должен:

собрать документы, необходимые для подтверждения этих оснований;

сделать копии этих документов и заверить нотариально;

подать на имя командира рапорт об увольнении, добавив к нему документы, подтверждающие право на увольнение.

При написании рапорта военный обязательно должен указать:

основание;

обоснованное мнение относительно своего желания/нежелания проходить службу в военном резерве ВСУ по соответствующей военно-учетной специальности;

согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов (необязательно по желанию);

районный (городской) ТЦК и СП, в который должно быть направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на военном учете.

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