Увольнение с военной службы в мае 2024 года — какие есть основания и условия

Как украинскому военному уволиться со службы в 2024 году — основания и условия
Из-за полномасштабного вторжения России в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных мужчин призывают на военную службу для защиты страны от оккупантов. Но даже во время войны в Украине существуют определенные основания для увольнения военных с военной службы.
Какие существуют основания и условия увольнения из войск и что изменится вместе с новым законом №3633-IX о мобилизации, рассказываем далее в материале.
Каковы основания для увольнения с военной службы
Во время действия военного положения в Украине действуют основания для увольнения с военной службы:
- По возрасту. Это возможно, если военнослужащий достиг предельного возраста пребывания на военной службе, который составляет 60 лет (для высшего офицерского состава — до 65 лет).
- По состоянию здоровья. Если ВВК сочла военного непригодным к дальнейшему прохождению службы.
- В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда. Если лицу назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.
- По семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам.
Когда военный может уволиться со службы по новому закону
Согласно новому закону, во время военного положения можно уволиться в следующих случаях:
- по состоянию здоровья, но с пересмотром через 6-12 месяцев;
- по возрасту;
- по семейным обстоятельствам или другим серьезным причинам. Однако в законе до сих пор нет конкретного перечня, какие семейные обстоятельства считаются серьезным основанием;
- по обвинительному приговору суда;
- после освобождения из недобровольного плена;
- из-за инвалидности I, II, III групп;
- в связи с истечением особого периода.
Как уволиться с военной службы
В случае наличия одного из оснований для увольнения, военный должен:
- собрать документы, необходимые для подтверждения этих оснований;
- сделать копии этих документов и заверить нотариально;
- подать на имя командира рапорт об увольнении, добавив к нему документы, подтверждающие право на увольнение.
При написании рапорта военный обязательно должен указать:
- основание;
- обоснованное мнение относительно своего желания/нежелания проходить службу в военном резерве ВСУ по соответствующей военно-учетной специальности;
- согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов (необязательно по желанию);
- районный (городской) ТЦК и СП, в который должно быть направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на военном учете.
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