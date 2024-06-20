Отсрочка по уходу за близкими — кто может оформить и как это сделать

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП/Facebook

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются, ведь россия и дальше ведет свою вооруженную агрессию по отношению к нашей стране. Военнообязанных по-прежнему призывают на военную службу для защиты страны от оккупанта. Однако некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку. В частности, это касается тех граждан, которые ухаживают за больными членами семьи.

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Кто может получить отсрочку по уходу за родственником

С 18 мая 2024 года право на отсрочку на основании наличия больных членов семьи получили девять категорий военнообязанных.

Следовательно, отсрочить мобилизацию во время действия военного положения могут военнообязанные граждане Украины, которые ухаживают/удерживают:

тяжелобольного ребенка, которому не установлена группа инвалидности;

несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

супругу/супруга с инвалидностью I-II группы;

нетрудоспособное лицо с инвалидностью III группы (при определенных условиях);

больных жену/супруга, ребенка, отца или мать, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или врачебно-консультативной комиссии (ВКК) нуждаются в постоянном уходе;

одного из родителей (своих или жены/супруга) с инвалидностью I-II группы, при условии, что лицо выразило желание, чтобы за ним ухаживал именно этот родственник;

членов семьи второго уровня родства с инвалидностью I или II группы — родные братья, сестры, бабушка, дед, внуки;

членов семьи третьего уровня родства при отсутствии близких родственников, которые могут за ними ухаживать — неполнородные братья или сестры, племянники, племянницы, дяди, тети.

Правозащитница подчеркнула, что отсрочка предоставляется при определенных условиях, которые необходимо подтверждать документально. Решение о предоставлении отсрочки принимает ТЦК и СП после проверки документов и заявленных фактов о необходимости ухода за членами семьи.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Как получить отсрочку от мобилизации по уходу за членом семьи — пошаговая инструкция

Военнообязанное лицо должно обратиться в свой ТЦК и СП, написав заявление на получение отсрочки от мобилизации по уходу за больным членом семьи.

Вместе с заявлением необходимо предоставить еще ряд документов:

письменное заявление лица, нуждающегося в уходе с указанием его идентификационного кода и подтверждением факта отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязанных содержать заявителя;

документы, подтверждающие родственные связи;

удостоверение лица с инвалидностью, нуждающейся в уходе;

выводы МСЭК или ВКК;

акт об установлении факта осуществления ухода.

Могут понадобиться и другие документы в зависимости от ситуации, подтверждающие необходимость постоянного ухода и указанные в правилах предоставления отсрочки от мобилизации.

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