Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Как украинцам оформить отсрочку по уходу за больными родственниками — инструкция arrow

Как украинцам оформить отсрочку по уходу за больными родственниками — инструкция

20 июня 2024 23:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка по уходу за близкими — кто может оформить и как это сделать
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются, ведь россия и дальше ведет свою вооруженную агрессию по отношению к нашей стране. Военнообязанных по-прежнему призывают на военную службу для защиты страны от оккупанта. Однако некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку. В частности, это касается тех граждан, которые ухаживают за больными членами семьи.

Читайте также:

Кто именно может получить отсрочку по уходу за родственником и как ее оформить, рассказала глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова в эфире Еспресо.

Кто может получить отсрочку по уходу за родственником

С 18 мая 2024 года право на отсрочку на основании наличия больных членов семьи получили девять категорий военнообязанных.

Следовательно, отсрочить мобилизацию во время действия военного положения могут военнообязанные граждане Украины, которые ухаживают/удерживают:

  • тяжелобольного ребенка, которому не установлена группа инвалидности;
  • несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;
  • совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • супругу/супруга с инвалидностью I-II группы;
  • нетрудоспособное лицо с инвалидностью III группы (при определенных условиях);
  • больных жену/супруга, ребенка, отца или мать, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или врачебно-консультативной комиссии (ВКК) нуждаются в постоянном уходе;
  • одного из родителей (своих или жены/супруга) с инвалидностью I-II группы, при условии, что лицо выразило желание, чтобы за ним ухаживал именно этот родственник;
  • членов семьи второго уровня родства с инвалидностью I или II группы — родные братья, сестры, бабушка, дед, внуки;
  • членов семьи третьего уровня родства при отсутствии близких родственников, которые могут за ними ухаживать — неполнородные братья или сестры, племянники, племянницы, дяди, тети.

Правозащитница подчеркнула, что отсрочка предоставляется при определенных условиях, которые необходимо подтверждать документально. Решение о предоставлении отсрочки принимает ТЦК и СП после проверки документов и заявленных фактов о необходимости ухода за членами семьи.

 

Как получить отсрочку от мобилизации по уходу за членом семьи — пошаговая инструкция
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Как получить отсрочку от мобилизации по уходу за членом семьи — пошаговая инструкция

Военнообязанное лицо должно обратиться в свой ТЦК и СП, написав заявление на получение отсрочки от мобилизации по уходу за больным членом семьи.

Вместе с заявлением необходимо предоставить еще ряд документов:

  • письменное заявление лица, нуждающегося в уходе с указанием его идентификационного кода и подтверждением факта отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязанных содержать заявителя;
  • документы, подтверждающие родственные связи;
  • удостоверение лица с инвалидностью, нуждающейся в уходе;
  • выводы МСЭК или ВКК;
  • акт об установлении факта осуществления ухода.

Могут понадобиться и другие документы в зависимости от ситуации, подтверждающие необходимость постоянного ухода и указанные в правилах предоставления отсрочки от мобилизации.

Ранее мы сообщали, как оформить отсрочку мужчине военнослужащей.

Напомним, мы писали, можно ли получить отсрочку, если брат служит в ВСУ.

Также мы информировали, возможно ли получить отсрочку при наличии родителей-пенсионеров.

закон
мобилизация
отсрочка
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту