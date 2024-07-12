Мобілізація в Україні — хто втратить відстрочку вже у липні 2024 — дві категорії

Військовозобов'язаний розмовляє зі співробітниками ТЦК. Скриншот з відео на Youtube

В Україні навіть під час воєнного стану та загальної мобілізації законодавством передбачені категорії військовозобов'язаних громадян, які отримують відстрочку від призову. Проте, за певних обставин деяким з них можуть анулювати право на звільнення від військової служби.

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Кому можуть анулювати відстрочку від мобілізації

Варто зауважити, що повний перелік категорій військовозобов'язаних осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, зазначений у ст. 23 Закону України " Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Військовозобов'язаний оновлює дані у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

Також у документі зазначено, що відтермінування від призову до лав ЗСУ надається на термін дії його підстав. Тобто, якщо військовозобов'язаний чоловік отримав відстрочку через утримання трьох дітей віком до 18 років, то відстрочка анулюється після того, як хтось із цих дітей досягає віку повноліття.

Те ж саме стосується й студентів закладів вищої освіти — їх відстрочка закінчується тоді ж, коли вони повністю завершують навчання у ЗВО.

Таким чином, для цих двох категорій громадян анулюється відстрочка від призову:

батьки, що мають трьох дітей, одна з яких досягла повноліття; студенти, що закінчили ЗВО.

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Також ми інформували, які дві категорії студентів мають право на відстрочку.