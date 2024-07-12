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Двом категоріям українців анулюють відстрочку вже у липні — у чому причина

12 липня 2024 22:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — хто втратить відстрочку вже у липні 2024 — дві категорії
Військовозобов'язаний розмовляє зі співробітниками ТЦК. Скриншот з відео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні навіть під час воєнного стану та загальної мобілізації законодавством передбачені категорії військовозобов'язаних громадян, які отримують відстрочку від призову. Проте, за певних обставин деяким з них можуть анулювати право на звільнення від військової служби.

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Зокрема вже у липні таке право можуть втратити дві категорії. Про це пише портал Новини Pro

Кому можуть анулювати відстрочку від мобілізації 

Варто зауважити, що повний перелік категорій військовозобов'язаних осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, зазначений у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

 

Кому можуть анулювати відстрочку від мобілізації 
Військовозобов'язаний оновлює дані у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

 

Також у документі зазначено, що відтермінування від призову до лав ЗСУ надається на термін дії його підстав. Тобто, якщо військовозобов'язаний чоловік отримав відстрочку через утримання трьох дітей віком до 18 років, то відстрочка анулюється після того, як хтось із цих дітей досягає віку повноліття.

Те ж саме стосується й студентів закладів вищої освіти — їх відстрочка закінчується тоді ж, коли вони повністю завершують навчання у ЗВО

Таким чином, для цих двох категорій громадян анулюється відстрочка від призову: 

  1. батьки, що мають трьох дітей, одна з яких досягла повноліття;
  2. студенти, що закінчили ЗВО.

Раніше ми писали, кого призиватимуть до ЗСУ з липня 2024 року першочергово.

Нагадаємо, ми повідомляли, кого не можуть мобілізувати до лав ЗСУ без власної згоди.

Також ми інформували, які дві категорії студентів мають право на відстрочку.

студенти мобілізація відстрочка військовозобов'язані батьки

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