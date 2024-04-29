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Як вади зору впливають на рішення ВЛК про виключення з військового обліку — відповідь юриста

29 квітня 2024 10:15
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Як вади зору впливають на рішення ВЛК про виключення з військового обліку — відповідь юриста
Чоловік проходить ВЛК. Ілюстративне фото: imagedelivery.net
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас для відстрочки від мобілізації прибрали статус "обмежено придатний".

На сайті юридичної допомоги Юристи.ua поставили питання щодо виключення з військового обліку при наявності проблем із зором.

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Чоловік розповів, що має астигматизм з різницею у головних мередіанах на правому оці (-6), на лівому (-5,75). Також у нього вроджена катаракта, присутні розриви сітківки на обох очах та є відшарування сітківки на лівому.

За його словами, він має обстеження в динаміці за останні роки — як в приватних клініках, так і в обласній та цікавиться, чи може це стати приводом для виключення з військового обліку, як військовозобов'язаного.

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Скриншот запитання

Адвокат Юрій Айвазян зауважив, що згідно з законом відстрочку мають особи з порушенням рефракції та акомодації Н52 (гіперметропія, міопія, астигматизм, анізометропія, пресбіопія та інше):

  • короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 12,0 дптр;
  • відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах з прогресуючим зниженням зорових функцій та/або після безуспішного хірургічного лікування.

Сюди належать випадки безуспішного повторного хірургічного лікування відшарування сітківки на обох очах з прогресуючим зниженням гостроти зору.

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Скриншот відповіді адвоката
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Скриншот відповіді адвоката

Військовозобов'язаний уточнив, що з корекцією має гостроту зору 0,5, а без — 0,2. Однак лікарі ставлять нестабільний зір через основний діагноз.

Тому на думку юриста, швидше за все цього чоловіка визнають обмежено придатним. Але він рекомендує йому не поспішати зараз, а дочекатись нового розкладу хвороб у зв'язку зі скасуванням обмеженої придатності, і вже робити висновки виходячи з нього.

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Скриншот листування

Нагадаємо, в Україні почав працювати державний реєстр військовозобов'язаних та призовників "Оберіг". Його створення полягає в повній цифровізації процесів.

Також ми писали, як каратимуть українців, які вчасно не оновлять військово-облікові дані в ТЦК.

військовий призов
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
чоловіки

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