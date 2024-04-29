Як вади зору впливають на рішення ВЛК про виключення з військового обліку — відповідь юриста

Чоловік проходить ВЛК. Ілюстративне фото: imagedelivery.net

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас для відстрочки від мобілізації прибрали статус "обмежено придатний".

На сайті юридичної допомоги Юристи.ua поставили питання щодо виключення з військового обліку при наявності проблем із зором.

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Чоловік розповів, що має астигматизм з різницею у головних мередіанах на правому оці (-6), на лівому (-5,75). Також у нього вроджена катаракта, присутні розриви сітківки на обох очах та є відшарування сітківки на лівому.

За його словами, він має обстеження в динаміці за останні роки — як в приватних клініках, так і в обласній та цікавиться, чи може це стати приводом для виключення з військового обліку, як військовозобов'язаного.

Скриншот запитання

Адвокат Юрій Айвазян зауважив, що згідно з законом відстрочку мають особи з порушенням рефракції та акомодації Н52 (гіперметропія, міопія, астигматизм, анізометропія, пресбіопія та інше):

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 12,0 дптр;

відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах з прогресуючим зниженням зорових функцій та/або після безуспішного хірургічного лікування.

Сюди належать випадки безуспішного повторного хірургічного лікування відшарування сітківки на обох очах з прогресуючим зниженням гостроти зору.

Скриншот відповіді адвоката

Скриншот відповіді адвоката

Військовозобов'язаний уточнив, що з корекцією має гостроту зору 0,5, а без — 0,2. Однак лікарі ставлять нестабільний зір через основний діагноз.

Тому на думку юриста, швидше за все цього чоловіка визнають обмежено придатним. Але він рекомендує йому не поспішати зараз, а дочекатись нового розкладу хвороб у зв'язку зі скасуванням обмеженої придатності, і вже робити висновки виходячи з нього.

Скриншот листування

Нагадаємо, в Україні почав працювати державний реєстр військовозобов'язаних та призовників "Оберіг". Його створення полягає в повній цифровізації процесів.

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