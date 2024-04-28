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Куди можна звернутися після отримання повістки, окрім ТЦК — в Міноборони назвали альтернативу

28 квітня 2024 09:15
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Куди можна звернутися після отримання повістки, окрім ТЦК — в Міноборони назвали альтернативу
Працівники ТЦК перевіряють документи в чоловіків. Ілюстративне фото: скриншот з відео
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до лав війська. Водночас після вручення повістки військовозобов'язані мають альтернативу зверненню до ТЦК та СП.

Про це розповів Уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону.

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За словами Бежевця, після вручення повістки чоловіки можуть прийти не до ТЦК, а до рекрутингового центру, де триває набір на службу в Сили оборони України.

Він зазначив, що наявність повістки не забороняє жодним чином прийти в рекрутинговий центр. Таким чином у військовозобов'язаного є можливість знайти себе, зрозуміти, на яку вакансію можна податися й підібрати для себе.

Представник Міноборони пояснив, що в цьому випадку мова йде саме про повістку для уточнення облікових даних — це не стосується тих, хто вже пройшов ВЛК та готується до розподілу.

"Навіть після цього людина може прийти та пошукати собі вакансію, пошукати собі місце в конкретній бригаді на конкретну посаду. Це працює", — додав він.

Нагадаємо, працівники ТЦК чергуватимуть на блокпостах по всій території України. Вони працюватимуть спільно з поліцейськими.

Також юрист пояснив, коли саме можуть запрацювати обмеження права керування автомобілем для чоловіків, які ухиляються від мобілізації. 

військовий призов
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
військовозобов'язані
чоловіки

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