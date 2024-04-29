Как дефекты зрения влияют на решение ВВК об исключении из военного учета — ответ юриста
В Украине идет военное положение и общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время для отсрочки от мобилизации убрали статус "ограниченно пригодный".
На сайте юридической помощи Юристы.ua задали вопрос об исключении из военного учета при наличии проблем со зрением.
Исключение из военного учета в Украине
Мужчина рассказал, что имеет астигматизм с разницей в главных меридианах на правом глазу (-6), на левом (-5,75). Также у него врожденная катаракта, присутствуют разрывы сетчатки на обоих глазах и есть отслойка сетчатки на левом.
По его словам, у него есть обследование в динамике за последние годы — как в частных клиниках, так и в областной и интересуется, может ли это стать поводом для исключения из военного учета, как военнообязанного.
Адвокат Юрий Айвазян отметил, что по закону отсрочку имеют лица с нарушением рефракции и аккомодации Н52 (гиперметропия, миопия, астигматизм, анизометропия, пресбиопия и др.):
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр;
- отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах с прогрессирующим снижением зрительных функций и/или после безуспешного хирургического лечения.
Сюда входят случаи безуспешного повторного хирургического лечения отслоения сетчатки на обоих глазах с прогрессирующим снижением остроты зрения.
Военнообязанный уточнил, что с коррекцией имеет остроту зрения 0,5, а без — 0,2. Однако врачи ставят нестабильное зрение из-за основного диагноза.
Поэтому, по мнению юриста, скорее всего этого мужчину признают ограниченно пригодным. Но он рекомендует ему не спешить сейчас, а дождаться нового расписания болезней в связи с отменой ограниченной пригодности, и делать выводы исходя из него.
Напомним, в Украине начал работать государственный реестр военнообязанных и призывников "Оберіг". Его создание заключается в полной цифровизации процессов.
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