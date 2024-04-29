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Как дефекты зрения влияют на решение ВВК об исключении из военного учета — ответ юриста

29 апреля 2024 10:15
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Как дефекты зрения влияют на решение ВВК об исключении из военного учета — ответ юриста
Мужчина проходит ВВК. Иллюстративное фото: imagedelivery.net
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине идет военное положение и общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время для отсрочки от мобилизации убрали статус "ограниченно пригодный".

На сайте юридической помощи Юристы.ua задали вопрос об исключении из военного учета при наличии проблем со зрением.

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Мужчина рассказал, что имеет астигматизм с разницей в главных меридианах на правом глазу (-6), на левом (-5,75). Также у него врожденная катаракта, присутствуют разрывы сетчатки на обоих глазах и есть отслойка сетчатки на левом.

По его словам, у него есть обследование в динамике за последние годы — как в частных клиниках, так и в областной и интересуется, может ли это стать поводом для исключения из военного учета, как военнообязанного.

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Скриншот вопрос

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что по закону отсрочку имеют лица с нарушением рефракции и аккомодации Н52 (гиперметропия, миопия, астигматизм, анизометропия, пресбиопия и др.):

  • близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр;
  • отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах с прогрессирующим снижением зрительных функций и/или после безуспешного хирургического лечения.

Сюда входят случаи безуспешного повторного хирургического лечения отслоения сетчатки на обоих глазах с прогрессирующим снижением остроты зрения.

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Скриншот ответа адвоката
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Скриншот ответа адвоката

Военнообязанный уточнил, что с коррекцией имеет остроту зрения 0,5, а без — 0,2. Однако врачи ставят нестабильное зрение из-за основного диагноза.

Поэтому, по мнению юриста, скорее всего этого мужчину признают ограниченно пригодным. Но он рекомендует ему не спешить сейчас, а дождаться нового расписания болезней в связи с отменой ограниченной пригодности, и делать выводы исходя из него.

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Скриншот переписки

Напомним, в Украине начал работать государственный реестр военнообязанных и призывников "Оберіг". Его создание заключается в полной цифровизации процессов.

Также мы писали, как будут карать украинцев, которые вовремя не обновят военно-учетные данные в ТЦК.

военный призыв
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
мужчины

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