Мобілізація в Україні — як військовому потрапити на службу до ТЦК та СП

Військовослужбовці, які працюють в ТЦК. Фото: УНІАН

В Україні військовослужбовці ЗСУ, які під час бойових дій отримали поранення, травму або контузію й були визнані ВЛК обмежено придатними, мають право влаштуватися на роботу в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Про це розповів начальник Одеського ТЦК та СП Олександр Охріменко під час брифінгу в Ukraine Media Center Odesa.

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Так, за словами військового, насправді перевестися на іншу посаду не складно. Алгоритм дій наступний:

звернутися до свого безпосереднього начальника, управителя або командира і повідомити про бажання проходити службу в ТЦК;

надати заяву з відповідними документами про отримання травми, поранення, контузії або про погіршення стану здоров'я;

керівник розглядає й ухвалює рішення;

військового приймають на службу в ТЦК.

"(Військовослужбовець, — Ред.) За необхідності й можливості надає відповідну довідку військово-лікарської комісії, що він дійсно має статус "обмежено придатний до військової служби". Далі командир це розглядає і за номенклатурою призначення цей військовослужбовець може бути прийнятий на службу в ТЦК", — розповів Олександр Охріменко.

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