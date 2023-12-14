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Як військовому потрапити на службу в ТЦК та хто має право — роз'яснення

14 грудня 2023 19:57
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація в Україні — як військовому потрапити на службу до ТЦК та СП
Військовослужбовці, які працюють в ТЦК. Фото: УНІАН
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні військовослужбовці ЗСУ, які під час бойових дій отримали поранення, травму або контузію й були визнані ВЛК обмежено придатними, мають право влаштуватися на роботу в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Про це розповів начальник Одеського ТЦК та СП Олександр Охріменко під час брифінгу в Ukraine Media Center Odesa.

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Так, за словами військового, насправді перевестися на іншу посаду не складно. Алгоритм дій наступний: 

  • звернутися до свого безпосереднього начальника, управителя або командира і повідомити про бажання проходити службу в ТЦК;
  • надати заяву з відповідними документами про отримання травми, поранення, контузії або про погіршення стану здоров'я;
  • керівник розглядає й ухвалює рішення;
  • військового приймають на службу в ТЦК. 

"(Військовослужбовець, — Ред.) За необхідності й можливості надає відповідну довідку військово-лікарської комісії, що він дійсно має статус "обмежено придатний до військової служби". Далі командир це розглядає і за номенклатурою призначення цей військовослужбовець може бути прийнятий на службу в ТЦК", — розповів Олександр Охріменко.

Дивитися з 21:35:

Раніше ми писали, кого з українців можуть мобілізувати на військову службу, але відправити на фронт не мають права

Нагадаємо, ми розповідали, як обмежено придатні чоловіки можуть опинитися серед штурмовиків.

Також ми повідомляли, як потрапити у бажаний підрозділ ЗСУ та за своєю спеціальністю. 

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