Военный не может ходить — могут ли родные получить удостоверение участника боевых действий

Удостоверение участника боевых действий. Фото: УНИАН

Украинские военнослужащие, выполнявшие боевые, служебные и специальные задания в районах боевых или военных действий, имеют право на получение статуса участника боевых действий (УБД). Для этого им выдают соответствующее удостоверение, в свою очередь гарантирующее получение льгот и выплат военнослужащим со статусом УБД. Однако бывают случаи, когда военный по ряду причин не может забрать документ.

Может ли кто забрать удостоверение УБД вместо военного — читайте дальше на Новини.LIVE.

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Согласно требованиям постановления Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 г. № 413 и положения о порядке выдачи удостоверений, утвержденного постановлением от 12 мая 1994 г. №302, удостоверение участника боевых действий выдается лично военнослужащему после получения статуса участника боевых действий.

Если военный не может забрать удостоверение самостоятельно, он имеет право поручить это своим родным или другим лицам. В таком случае доверенное лицо обязано расписаться в соответствующих документах при получении удостоверения.

Как военному забрать удостоверение УБД, если он не может передвигаться

Для получения удостоверения личности со статусом участника боевых действий, принадлежащего к маломобильным группам, необходимо:

обратиться с заявлением к начальнику территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту военного учета.

в заявлении просить организовать выдачу удостоверения по месту жительства или пребывания.

Где найти бланк заявления

Бланк заявления о получении удостоверения участника боевых действий лицами, принадлежащими к маломобильным группам, можно найти в Приложении 2.

Напомним, некоторые категории военнослужащих могут автоматически получить статус УБД . Кроме того, на статус УБД могут претендовать и добровольно приобщившиеся к войску.

Несмотря на это, есть случаи, когда военному могут отказать в предоставлении статуса участника боевых действий.