Военный не может ходить — могут ли родные получить удостоверение участника боевых действий

Как военному забрать удостоверение УБД если он не может ходить
Украинские военнослужащие, выполнявшие боевые, служебные и специальные задания в районах боевых или военных действий, имеют право на получение статуса участника боевых действий (УБД). Для этого им выдают соответствующее удостоверение, в свою очередь гарантирующее получение льгот и выплат военнослужащим со статусом УБД. Однако бывают случаи, когда военный по ряду причин не может забрать документ.
Может ли кто забрать удостоверение УБД вместо военного — читайте дальше на Новини.LIVE.
Может ли военный доверить другому человеку забрать его удостоверение УБД
Согласно требованиям постановления Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 г. № 413 и положения о порядке выдачи удостоверений, утвержденного постановлением от 12 мая 1994 г. №302, удостоверение участника боевых действий выдается лично военнослужащему после получения статуса участника боевых действий.
Если военный не может забрать удостоверение самостоятельно, он имеет право поручить это своим родным или другим лицам. В таком случае доверенное лицо обязано расписаться в соответствующих документах при получении удостоверения.
Как военному забрать удостоверение УБД, если он не может передвигаться
Для получения удостоверения личности со статусом участника боевых действий, принадлежащего к маломобильным группам, необходимо:
- обратиться с заявлением к начальнику территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту военного учета.
- в заявлении просить организовать выдачу удостоверения по месту жительства или пребывания.
Где найти бланк заявления
Бланк заявления о получении удостоверения участника боевых действий лицами, принадлежащими к маломобильным группам, можно найти в Приложении 2.
Напомним, некоторые категории военнослужащих могут автоматически получить статус УБД . Кроме того, на статус УБД могут претендовать и добровольно приобщившиеся к войску.
Несмотря на это, есть случаи, когда военному могут отказать в предоставлении статуса участника боевых действий.
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