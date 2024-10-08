Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як виїхати з України з дружиною з III групою інвалідності — перелік документів arrow

Як виїхати з України з дружиною з III групою інвалідності — перелік документів

8 жовтня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Виїзд за кордон з дружиною з III групою інвалідності — які документи необхідні
Перевірка документів працівником ДПСУ на кордоні. Фото: ДПСУ
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні через воєнний стан та загальну мобілізацію діє заборона на виїзд за кордон для чоловіків. Проте є категорії, які все ж мають право виїхати за межі країни за наявності законних підстав, які підтверджені документально. 

Читайте також:

Які документи потрібні військовозобов'язаному чоловіку для перетину кордону, якщо у дружини III група інвалідності, розповів адвокат Юрій Айвазян "Юристи.UA".

Виїзд за кордон з дружиною з III групою інвалідності — перелік документів

Відповідно до змін, які були затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2022 р. №1044 та внесені до Правил перетинання державного кордону громадянами України, підстава для виїзду та перелік необхідних документів для цієї категорії громадян, зазначені у пункті 2-1.

 

Виїзд за кордон з дружиною з III групою інвалідності — перелік документів
Перевірка документів працівником ДПСУ на кордоні. Фото: ДПСУ

Так, на кордоні військовозобов'язаний чоловік, який супроводжує свою дружину з інвалідністю (I, II або III групи), повинен мати при собі такі документи: 

1. Паспорт громадянина України.

2. Закордонний паспорт.

3. Чинний військово-обліковий документ.

4. Документ, що підтверджує родинні зв'язки — у цьому випадку це свідоцтво про шлюб.

5. Документи, які підтверджують інвалідність:

Раніше ми писали, які є підстави для відмови військовозобов'язаному чоловіку у виїзді за кордон у жовтні 2024 року.

Нагадаємо, ми інформували, чи змінилися правила виїзду за кордон для чоловіків віком 50+ з наявністю нової директиви командування Сухопутних військ ЗСУ.

Також ми повідомляли, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 жовтня 2024 року.

мобілізація документи військовозобов'язані особа з інвалідністю дружина виїзд за кордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

10:25 Військовий психолог відреагував на заклики відправити Умєрова у відставку

10:24 Сирський переговорив з генералом США Чарльзом Брауном — згадав про мирний план

10:21 Не нехтуйте тривогами — ворожих ракетоносіїв у морі побільшало

10:01 На курорт замість служби — військкому Борисову висунули нове обвинувачення

09:59 Садовий закликав запровадити конкурси на встановлення меморіалів пам’яті Героїв

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

09:53 У ДТП на Львівщині постраждала пасажирка мотоцикла — як суд покарав байкера

09:47 Берлінська закликала Умєрова піти у відставку і назвала сім аргументів

09:45 Пільги для УБД — чи можна отримати знижку на комуналку в гуртожитках

09:34 В Одесі люди у військовій формі жорстко затримали хлопця — що відомо

09:29 Росія накопичує сили — на Харківщину перекинули кадирівців

10:24 Сирський переговорив з генералом США Чарльзом Брауном — згадав про мирний план

10:21 Не нехтуйте тривогами — ворожих ракетоносіїв у морі побільшало

10:01 На курорт замість служби — військкому Борисову висунули нове обвинувачення

09:59 Садовий закликав запровадити конкурси на встановлення меморіалів пам’яті Героїв

09:53 У ДТП на Львівщині постраждала пасажирка мотоцикла — як суд покарав байкера

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

09:47 Берлінська закликала Умєрова піти у відставку і назвала сім аргументів

09:45 Пільги для УБД — чи можна отримати знижку на комуналку в гуртожитках

09:34 В Одесі люди у військовій формі жорстко затримали хлопця — що відомо

09:29 Росія накопичує сили — на Харківщину перекинули кадирівців

09:17 Нічна атака на Україну — Повітряні сили повідомили, скільки цілей збито

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

Text

10:25 Військовий психолог відреагував на заклики відправити Умєрова у відставку

Text

08:00 План перемоги України та нові правила мобілізації в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

06:55 У Берліні триває наймасштабніший Фестиваль Світла — головні новини Німеччини

7 жовтня 2024
Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Text

23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Text

22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Text

17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

Text

16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll