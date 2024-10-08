Виїзд за кордон з дружиною з III групою інвалідності — які документи необхідні

Перевірка документів працівником ДПСУ на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні через воєнний стан та загальну мобілізацію діє заборона на виїзд за кордон для чоловіків. Проте є категорії, які все ж мають право виїхати за межі країни за наявності законних підстав, які підтверджені документально.

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Виїзд за кордон з дружиною з III групою інвалідності — перелік документів

Відповідно до змін, які були затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2022 р. №1044 та внесені до Правил перетинання державного кордону громадянами України, підстава для виїзду та перелік необхідних документів для цієї категорії громадян, зазначені у пункті 2-1.

Перевірка документів працівником ДПСУ на кордоні. Фото: ДПСУ

Так, на кордоні військовозобов'язаний чоловік, який супроводжує свою дружину з інвалідністю (I, II або III групи), повинен мати при собі такі документи:

1. Паспорт громадянина України.

2. Закордонний паспорт.

3. Чинний військово-обліковий документ.

4. Документ, що підтверджує родинні зв'язки — у цьому випадку це свідоцтво про шлюб.

5. Документи, які підтверджують інвалідність:

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

або пенсійне посвідчення;

або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності;

або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

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