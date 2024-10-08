Виїзд за кордон з дружиною з III групою інвалідності — які документи необхідні

Як виїхати з України з дружиною з III групою інвалідності — перелік документів
В Україні через воєнний стан та загальну мобілізацію діє заборона на виїзд за кордон для чоловіків. Проте є категорії, які все ж мають право виїхати за межі країни за наявності законних підстав, які підтверджені документально.
Які документи потрібні військовозобов'язаному чоловіку для перетину кордону, якщо у дружини III група інвалідності, розповів адвокат Юрій Айвазян "Юристи.UA".
Виїзд за кордон з дружиною з III групою інвалідності — перелік документів
Відповідно до змін, які були затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2022 р. №1044 та внесені до Правил перетинання державного кордону громадянами України, підстава для виїзду та перелік необхідних документів для цієї категорії громадян, зазначені у пункті 2-1.
Так, на кордоні військовозобов'язаний чоловік, який супроводжує свою дружину з інвалідністю (I, II або III групи), повинен мати при собі такі документи:
1. Паспорт громадянина України.
2. Закордонний паспорт.
3. Чинний військово-обліковий документ.
4. Документ, що підтверджує родинні зв'язки — у цьому випадку це свідоцтво про шлюб.
5. Документи, які підтверджують інвалідність:
- посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;
- або пенсійне посвідчення;
- або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності;
- або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
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