Выезд за границу с женой с III группой инвалидности — какие документы необходимы

Как выехать из Украины с женой с III группой инвалидности — перечень документов
В Украине из-за военного положения и всеобщей мобилизации действует запрет на выезд за границу для мужчин. Однако есть категории, которые все же имеют право выехать за пределы страны, при наличии законных оснований, подтвержденных документально.
Какие документы нужны военнообязанному мужчине для пересечения границы, если у женщины III группа инвалидности, рассказал адвокат Юрий Айвазян "Юристы.UA".
Выезд за границу с супругой с III группой инвалидности — перечень документов
Согласно изменениям, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 10 сентября 2022 г. №1044 и внесенным в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, основание для выезда и перечень необходимых документов для этой категории граждан, указанные в пункте 2-1.
Так, на границе военнообязанный мужчина, сопровождающий свою жену с инвалидностью (I, II или III группы), должен иметь при себе следующие документы:
1. Паспорт гражданина Украины
2. Загранпаспорт
3. Действующий военно-учетный документ
4. Документ, подтверждающий родственные связи — в этом случае это свидетельство о браке
5. Документы, подтверждающие инвалидность:
- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;
- или пенсионное удостоверение;
- или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" и "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", в которых указана группа и причина инвалидности;
- или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.
Ранее мы писали, какие есть основания для отказа военнообязанному мужчине в выезде за границу в октябре 2024 года.
Напомним, мы информировали, изменились ли правила выезда за границу для мужчин в возрасте 50+ с наличием новой директивы командования Сухопутных войск ВСУ.
Также мы сообщали, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 года.
Читайте Новини.LIVE!