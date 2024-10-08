Выезд за границу с женой с III группой инвалидности — какие документы необходимы

Проверка документов работником ГПСУ на границе. Фото: ГПСУ

В Украине из-за военного положения и всеобщей мобилизации действует запрет на выезд за границу для мужчин. Однако есть категории, которые все же имеют право выехать за пределы страны, при наличии законных оснований, подтвержденных документально.

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Выезд за границу с супругой с III группой инвалидности — перечень документов

Согласно изменениям, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 10 сентября 2022 г. №1044 и внесенным в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, основание для выезда и перечень необходимых документов для этой категории граждан, указанные в пункте 2-1.

Проверка документов работником ГПСУ на границе. Фото: ГПСУ

Так, на границе военнообязанный мужчина, сопровождающий свою жену с инвалидностью (I, II или III группы), должен иметь при себе следующие документы:

1. Паспорт гражданина Украины

2. Загранпаспорт

3. Действующий военно-учетный документ

4. Документ, подтверждающий родственные связи — в этом случае это свидетельство о браке

5. Документы, подтверждающие инвалидность:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

или пенсионное удостоверение;

или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" и "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", в которых указана группа и причина инвалидности;

или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Ранее мы писали, какие есть основания для отказа военнообязанному мужчине в выезде за границу в октябре 2024 года.

Напомним, мы информировали, изменились ли правила выезда за границу для мужчин в возрасте 50+ с наличием новой директивы командования Сухопутных войск ВСУ.

Также мы сообщали, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 года.