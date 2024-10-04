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Як жінкам долучитися до ЗСУ — новий чат-бот із покроковою інструкцією

4 жовтня 2024 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація жінок до ЗСУ — як стати добровольцем за допомогою нового чат-бота
Жінка-військовослужбовиця на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні, за офіційною інформацією за вересень 2024 року, в ЗСУ служать 68 тис. жінок, з них 5 тис. — несуть службу в зоні бойових дій. При цьому українки й надалі продовжують долучатися до війська, звертаючись до рекрутингових центрів або безпосередньо до військових частин. Відтепер стати доброволицею буде ще простіше, адже рух Veteranka запустив чат-бот під назвою Recruitment guide bot, створений спеціально для жінок, які бажають приєднатися до Сил оборони України.

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Що таке Recruitment guide bot, яку інформацію можуть отримати жінки та як він може допомогти приєднатися до війська, розповіли на сайті руху "Veteranka".

Що таке Recruitment guide bot та як він допоможе жінкам, які хочуть стати військовими 

Як вже зазначалося вище, це чат-бот (@recruitment_guide_bot), який створено саме для жінок, які прагнуть стати частиною Сил оборони. Він є довідником та покроковою інструкцією, адже містить всю необхідну інформацію, зокрема:

  • список платформ для пошуку військових вакансій;
  • як приєднатися до конкретного підрозділу;
  • чим відрізняється служба за мобілізацією від контракту;
  • як проходить підготовка в навчальних центрах тощо. 

Яку ще корисну інформацію можна знайти в чат-боті

За допомогою чат-боту жінки-доброволиці можуть:

  • вивчити основи тактичної медицини;
  • отримати відповіді на юридичні запитання;
  • дізнатися про жіноче здоров'я в умовах фронту;
  • отримати списки необхідних засобів гігієни та медикаментів, які варто мати з собою;
  • знайти рекомендації досвідчених захисниць щодо того, на що звертати увагу на початку та під час служби.

Окрему увагу приділено важливій темі, як діяти у ситуаціях сексуальних домагань або насильства.

сновна фішка цього чат-боту — він створений жінками для жінок. Ми дуже хочемо, щоб цей чат-бот був ефективним і став вам підтримкою", — йдеться у повідомленні руху "Veteranka".

 

Раніше ми писали, які посади у ЗСУ найчастіше обіймають жінки.

Нагадаємо, ми розповідали, коли жінці можуть відмовити у підписанні контракту із ЗСУ.

Також ми інформували, чи може дружина піти служити у ЗСУ разом з чоловіком.

ЗСУ Україна жінки мобілізація чатбот добровольці

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