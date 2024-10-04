Мобилизация женщин в ВСУ — как стать добровольцем с помощью нового чат-бота

Как женщинам присоединиться к ВСУ — новый чат-бот с пошаговой инструкцией
В Украине, по официальной информации за сентябрь 2024 года, в ВСУ служат 68 тыс. женщин, из них 5 тыс. несут службу в зоне боевых действий. При этом украинки и дальше продолжают присоединяться к войску, обращаясь в рекрутинговые центры или непосредственно в воинские части. Теперь стать добровольцем будет еще проще, ведь движение Veteranka запустило чат-бот под названием Recruitment guide bot, созданный специально для женщин, желающих присоединиться к Силам обороны Украины.
Что такое Recruitment guide bot, какую информацию могут получить женщины и как он может помочь присоединиться к армии, рассказали на сайте движения "Veteranka".
Что такое Recruitment guide bot и как он поможет женщинам, желающим стать военными
Как уже отмечалось выше, это чат-бот (@recruitment_guide_bot ), который создан именно для женщин, стремящихся стать частью Сил обороны. Он является справочником и пошаговой инструкцией, поскольку содержит всю необходимую информацию, в частности:
- список платформ для поиска военных вакансий;
- как присоединиться к конкретному подразделению;
- чем отличается служба по мобилизации от контракта;
- как проходит подготовка в учебных центрах и т.п.
Какую еще полезную информацию можно найти в чат-боте
С помощью чат-бота женщины-доброволицы могут:
- изучить основы тактической медицины;
- получить ответы на юридические вопросы;
- узнать о женском здоровье в условиях фронта;
- получить списки необходимых средств гигиены и медикаментов, которые следует иметь с собой;
- найти рекомендации опытных защитниц о том, на что обращать внимание в начале и во время службы.
Отдельное внимание уделено важной теме, как поступать в ситуациях сексуальных домогательств или насилия.
"Основная фишка этого чат-бота — он создан женщинами для женщин. Мы очень хотим, чтобы этот чат-бот был эффективным и стал вам поддержкой", — говорится в сообщении движения "Veteranka".
Ранее мы писали, какие должности в ВСУ чаще всего занимают женщины.
Напомним, мы рассказывали, когда женщине могут отказать в подписании контракта с ВСУ.
Также мы информировали, может ли жена пойти служить в ВСУ вместе с мужем.
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