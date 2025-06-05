Мобілізація особи з інвалідністю — з якою групою не можуть мобілізувати

Громадяни в ТЦК. Фото: korosten.today

Військовозобов’язані громадяни з інвалідністю мають право отримати відстрочку від мобілізації. Відстрочка надається людині з будь-якою групою інвалідності.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Мобілізація та звільнення від призову

В Україні продовжується процес загальної мобілізації.

Цей процес був оголошений після того, як на усій території країни запровадили воєнний стан.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на звільнення від мобілізації.

Інвалідність як підстава для відстрочки

Це стосується, зокрема, громадян, які мають офіційно засвідчену документами інвалідність.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, яка саме група інвалідності звільняє від необхідності проходити військову службу за мобілізацією.

"Інвалідність будь-якої групи дає право на відстрочку від мобілізації та звільнення з військової служби (у разі призиву)", — пояснив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у яких унікальних випадках можлива мобілізація з третьою групою інвалідності.

Додамо, ми повідомляли про те, чи достатньою підставою для відстрочки може бути інвалідність батьків.