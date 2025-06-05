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Какая группа инвалидности освобождает от мобилизации

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Дата публикации 5 июня 2025 12:20
Мобилизация лица с инвалидностью — с какой группой не могут мобилизовать
Граждане в ТЦК. Фото: korosten.today

Военнообязанные граждане с инвалидностью имеют право получить отсрочку от мобилизации. Отсрочка предоставляется человеку с любой группой инвалидности.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Мобилизация и освобождение от призыва

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации.

Этот процесс был объявлен после того, как на всей территории страны ввели военное положение.

Часть военнообязанных граждан имеет право на освобождение от мобилизации.

Инвалидность как основание для отсрочки

Это касается, в частности, граждан, имеющих официально удостоверенную документами инвалидность.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, какая именно группа инвалидности освобождает от необходимости проходить военную службу по мобилизации.

"Инвалидность любой группы дает право на отсрочку от мобилизации и освобождение от военной службы (в случае призыва)", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, в каких уникальных случаях возможна мобилизация с третьей группой инвалидности.

Добавим, мы сообщали о том, достаточным ли основанием для отсрочки может быть инвалидность родителей.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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