Мобилизация в Украине 2025 — что должно быть указано в законной повестке обязательно

Какие данные должна содержать повестка от ТЦК — полный список
В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанным мужчинам вручают повестки для явки в ТЦК и СП, в частности для уточнения военно-учетных данных. Поскольку повестка — официальный документ, существуют определенные законные требования, какой вид она должна иметь и какие данные обязательно содержать.
Какую именно информацию должна содержать повестка, которую ТЦК вручает военнообязанным гражданам для уточнения данных, информируют юристы на портале Inseinin.
Что должно быть указано в повестке обязательно
В повестке обязательно указываются следующие данные:
- наименование районного (городского) ТЦК и СП (или его отделов) выдавшего повестку;
- регистрационный номер повестки;
- цель вызова в территориальный центр комплектования;
- фамилия, имя и отчество военнообязанного;
- дата рождения военнообязанного;
- место, день и время явки по вызову;
- ФИО, должность и подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата ее подписания (если речь идет о повестке, оформленной на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью);
- ФИО руководителя ТЦК или его отдела;
- дата наложения квалифицированной электронной подписи (если речь идет о повестке, сформированной с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов);
- разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.
Перед тем, как подписывать повестку, врученную сотрудниками ТЦК, военнообязанный должен обязательно проверить документ на ошибки. В случае обнаружения неточностей об этом надо сообщить работникам ТЦК.
Ранее мы сообщали, какие есть виды повесток в Украине в 2025 году, кто и когда может получить этот документ.
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