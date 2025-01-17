Мобилизация в Украине 2025 — что должно быть указано в законной повестке обязательно

Работники ТЦК вручают повестку военнообязанному. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанным мужчинам вручают повестки для явки в ТЦК и СП, в частности для уточнения военно-учетных данных. Поскольку повестка — официальный документ, существуют определенные законные требования, какой вид она должна иметь и какие данные обязательно содержать.

Какую именно информацию должна содержать повестка, которую ТЦК вручает военнообязанным гражданам для уточнения данных, информируют юристы на портале Inseinin.

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Что должно быть указано в повестке обязательно

В повестке обязательно указываются следующие данные:

наименование районного (городского) ТЦК и СП (или его отделов) выдавшего повестку;

регистрационный номер повестки;

цель вызова в территориальный центр комплектования;

фамилия, имя и отчество военнообязанного;

дата рождения военнообязанного;

место, день и время явки по вызову;

ФИО, должность и подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата ее подписания (если речь идет о повестке, оформленной на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью);

ФИО руководителя ТЦК или его отдела;

дата наложения квалифицированной электронной подписи (если речь идет о повестке, сформированной с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов);

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Перед тем, как подписывать повестку, врученную сотрудниками ТЦК, военнообязанный должен обязательно проверить документ на ошибки. В случае обнаружения неточностей об этом надо сообщить работникам ТЦК.

Образец повестки на уточнение данных. Фото: Минобороны

Ранее мы сообщали, какие есть виды повесток в Украине в 2025 году, кто и когда может получить этот документ.

Напомним, мы писали, как следует действовать военнообязанным украинцам, если вручили повестку не по месту регистрации.

Также мы информировали, как узнать, что ТЦК вручили повестку с нарушением, и что делать при таких обстоятельствах.