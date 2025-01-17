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Какие данные должна содержать повестка от ТЦК — полный список

17 января 2025 21:33
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2025 — что должно быть указано в законной повестке обязательно
Работники ТЦК вручают повестку военнообязанному. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанным мужчинам вручают повестки для явки в ТЦК и СП, в частности для уточнения военно-учетных данных. Поскольку повестка — официальный документ, существуют определенные законные требования, какой вид она должна иметь и какие данные обязательно содержать.

Какую именно информацию должна содержать повестка, которую ТЦК вручает военнообязанным гражданам для уточнения данных, информируют юристы на портале Inseinin.

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Что должно быть указано в повестке обязательно

В повестке обязательно указываются следующие данные:

  • наименование районного (городского) ТЦК и СП (или его отделов) выдавшего повестку;
  • регистрационный номер повестки;
  • цель вызова в территориальный центр комплектования;
  • фамилия, имя и отчество военнообязанного;
  • дата рождения военнообязанного;
  • место, день и время явки по вызову;
  • ФИО, должность и подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата ее подписания (если речь идет о повестке, оформленной на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью);
  • ФИО руководителя ТЦК или его отдела;
  • дата наложения квалифицированной электронной подписи (если речь идет о повестке, сформированной с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов);
  • разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Перед тем, как подписывать повестку, врученную сотрудниками ТЦК, военнообязанный должен обязательно проверить документ на ошибки. В случае обнаружения неточностей об этом надо сообщить работникам ТЦК.

 

Какие данные должна содержать законная повестка от ТЦК
Образец повестки на уточнение данных. Фото: Минобороны

Ранее мы сообщали, какие есть виды повесток в Украине в 2025 году, кто и когда может получить этот документ. 

Напомним, мы писали, как следует действовать военнообязанным украинцам, если вручили повестку не по месту регистрации.

Также мы информировали, как узнать, что ТЦК вручили повестку с нарушением, и что делать при таких обстоятельствах.

мобилизация повестки информация ТЦК и СП военнообязанные

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