Мобилизация в Украине 2024 — что работники ТЦК не имеют права делать

Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным мужчиной. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за военной агрессии россии. В этот период призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет. Работники ТЦК и СП, имеющие ряд полномочий и задач, продолжают проводить уведомления граждан и вручать повестки. Однако есть действия со стороны представителей территориальных центров, которые, согласно закону, можно расценивать как противоправные.

Об этом подробнее рассказала юрист Татьяна Козян в комментарии "РБК-Украина".

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По словам правозащитницы четкие права, и обязанности работников ТЦК и СП по военнообязанным содержатся в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и в постановлении Кабинета Министров Украины № 560.

"Эти документы определяют законные действия, которые ТЦК может совершать, а также считающиеся противоправными", — отметила юрист.

Противоправными действиями со стороны ТЦК, нарушающими права граждан, являются:

принудительное сопровождение (доставка в ТЦК) — возможно исключительно на основании решения суда и с участием правоохранительных органов;

принуждение военнообязанного проходить медосмотр, если он имеет отсрочку или признан непригодным, и другие нарушения процедуры медицинского осмотра;

ненадлежащее обращение с персональными данными, разглашение или ненадлежащее хранение таких данных;

превышение полномочий — давление, принуждение тех, кто имеет законную отсрочку, угрозы, самовольные проверки, проникновение на частную собственность.

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Ранее мы писали, какими правами и полномочиями обладают работниками ТЦК и СП.

Напомним, мы сообщали, имеют ли право сотрудники ТЦК заходить в частное жилье без согласия собственника и проводить в помещении уведомления.

Также мы информировали, кого и при каких условиях ТЦК может подать в розыск и что после этого ждет гражданина.