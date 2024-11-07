Мобилизация в Украине 2024 — что работники ТЦК не имеют права делать

Какие действия со стороны ТЦК противоправные — полный перечень
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за военной агрессии россии. В этот период призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет. Работники ТЦК и СП, имеющие ряд полномочий и задач, продолжают проводить уведомления граждан и вручать повестки. Однако есть действия со стороны представителей территориальных центров, которые, согласно закону, можно расценивать как противоправные.
Об этом подробнее рассказала юрист Татьяна Козян в комментарии "РБК-Украина".
Что не имеют права делать представители ТЦК
По словам правозащитницы четкие права, и обязанности работников ТЦК и СП по военнообязанным содержатся в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и в постановлении Кабинета Министров Украины № 560.
"Эти документы определяют законные действия, которые ТЦК может совершать, а также считающиеся противоправными", — отметила юрист.
Противоправными действиями со стороны ТЦК, нарушающими права граждан, являются:
- принудительное сопровождение (доставка в ТЦК) — возможно исключительно на основании решения суда и с участием правоохранительных органов;
- принуждение военнообязанного проходить медосмотр, если он имеет отсрочку или признан непригодным, и другие нарушения процедуры медицинского осмотра;
- ненадлежащее обращение с персональными данными, разглашение или ненадлежащее хранение таких данных;
- превышение полномочий — давление, принуждение тех, кто имеет законную отсрочку, угрозы, самовольные проверки, проникновение на частную собственность.
Ранее мы писали, какими правами и полномочиями обладают работниками ТЦК и СП.
Напомним, мы сообщали, имеют ли право сотрудники ТЦК заходить в частное жилье без согласия собственника и проводить в помещении уведомления.
Также мы информировали, кого и при каких условиях ТЦК может подать в розыск и что после этого ждет гражданина.
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