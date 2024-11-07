Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Какие действия со стороны ТЦК противоправные — полный перечень arrow

Какие действия со стороны ТЦК противоправные — полный перечень

7 ноября 2024 02:40
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — что работники ТЦК не имеют права делать
Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным мужчиной. Скриншот с видео на Youtube
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за военной агрессии россии. В этот период призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет. Работники ТЦК и СП, имеющие ряд полномочий и задач, продолжают проводить уведомления граждан и вручать повестки. Однако есть действия со стороны представителей территориальных центров, которые, согласно закону, можно расценивать как противоправные.

Об этом подробнее рассказала юрист Татьяна Козян в комментарии "РБК-Украина".

Читайте также:

Что не имеют права делать представители ТЦК

По словам правозащитницы четкие права, и обязанности работников ТЦК и СП по военнообязанным содержатся в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и в постановлении Кабинета Министров Украины № 560.

"Эти документы определяют законные действия, которые ТЦК может совершать, а также считающиеся противоправными", — отметила юрист.

Противоправными действиями со стороны ТЦК, нарушающими права граждан, являются:

  • принудительное сопровождение (доставка в ТЦК) — возможно исключительно на основании решения суда и с участием правоохранительных органов;
  • принуждение военнообязанного проходить медосмотр, если он имеет отсрочку или признан непригодным, и другие нарушения процедуры медицинского осмотра;
  • ненадлежащее обращение с персональными данными, разглашение или ненадлежащее хранение таких данных;
  • превышение полномочий — давление, принуждение тех, кто имеет законную отсрочку, угрозы, самовольные проверки, проникновение на частную собственность.

 

Что не имеют права делать представители ТЦК
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Ранее мы писали, какими правами и полномочиями обладают работниками ТЦК и СП.

Напомним, мы сообщали, имеют ли право сотрудники ТЦК заходить в частное жилье без согласия собственника и проводить в помещении уведомления.

Также мы информировали, кого и при каких условиях ТЦК может подать в розыск и что после этого ждет гражданина.

ТЦК и СП военнообязанные мобилизация права закон

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:40 Какие действия со стороны ТЦК противоправные — полный перечень

02:05 Зеленский позвонил Трампу — о чем они договорились

01:32 Игнорировал ТЦК, ведь сказали идти добровольцем — решение суда

01:30 Мобилизация женщин и трудовые отряды — эксперты внесли ясность

00:32 Приняла поражение, но не остановится — Харрис выступила с речью

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

00:30 Когда ограниченно годный должен сам обращаться в ТЦК

обновлено:

00:25 Судаков стал лучшим игроком матча с Янг Бойз — оценки игрокам

00:01 В Германии распалась правительственная коалиция — когда выборы

6 ноября 2024

23:56 Мир через силу и другие обещания — чего ждать от политики Трампа

23:53 В Полтаве бизнесмен и полицейский избили парня в ресторане

02:40 Какие действия со стороны ТЦК противоправные — полный перечень

02:05 Зеленский позвонил Трампу — о чем они договорились

01:32 Игнорировал ТЦК, ведь сказали идти добровольцем — решение суда

01:30 Мобилизация женщин и трудовые отряды — эксперты внесли ясность

00:32 Приняла поражение, но не остановится — Харрис выступила с речью

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

00:30 Когда ограниченно годный должен сам обращаться в ТЦК

обновлено:

00:25 Судаков стал лучшим игроком матча с Янг Бойз — оценки игрокам

00:01 В Германии распалась правительственная коалиция — когда выборы

6 ноября 2024

23:56 Мир через силу и другие обещания — чего ждать от политики Трампа

23:53 В Полтаве бизнесмен и полицейский избили парня в ресторане

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы