Мобілізація в Україні 2024 — коли та кого ТЦК може подати у розшук

Служба в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Дана категорія громадян має обов'язково стояти на військовому обліку та регулярно оновлювати свої військово-облікові дані. За ухилення від мобілізаційного процесу осіб може чекати розшук, який передбачає відкриття кримінального провадження.

Кого та за яких умов ТЦК може подати у розшук та що після цього чекає на громадянина, розповідаємо далі з посиланням на ТСН та "Радіо Свободу".

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Хто може опинитися у розшуку ТЦК

Як розповіла журналістам адвокатка Таміла Алексик, щоб оголосити людину у розшук, має бути відкрито кримінальне провадження. У цьому випадку кримінальне провадження можуть відкрити у зв'язку з ухиленням особи від мобілізації. Тобто, якщо чоловік отримав повістку, але так і не з'явився за нею до ТЦК.

Правозахисниця розповіла, що механізм має такий вигляд:

ТЦК та СП передає до поліції інформацію про те, що особа ухиляється та не з'являється на виклик за повісткою або не виконала дії щодо оновлення військово облікових даних;

поліція відкриває кримінальне провадження та вносить відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань,

Алексик зазначила, що особі, яку мають оголосити у розшук, повинні вручити повідомлення про підозру. Таке повідомлення можуть направити поштою на адресу місця проживання, і лише після цього чоловік оголошується у розшук.

Співробітники ТЦК та СП на робочому місці. Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ/Facebook

Що чекає на чоловіка, який потрапив у розшук ТЦК

Начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максим Ахрамєєв розповів, що підрозділи Нацполіції розшукують військовозобов'язаних чоловіків після внесення даних до інформаційної системи.

"Механізм врегульовано постановою Кабінету міністрів, де передбачено звернення. Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції та починають перевірку", — пояснив Ахрамєєв.

Після встановлення місцеперебування осіб, поліція має право їх затримати та доставити до найближчого ТЦК та СП з метою з'ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК.

Максим Ахрамєєв додав, що вже у територіальному центрі комплектування складається постанова про адміністративне правопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою.

Коли справи можуть закрити

За словами Максима Ахрамєєва, якщо громадянин, щодо якого винесена постанова, може довести поважні причини неприбуття в ТЦК та СП, то адміністративна справа закривається. В іншому ж випадку їй загрожує накладення адміністративного штрафу.

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