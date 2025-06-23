Родичі загиблого - документи для підтвердження статусу

Які документи повинні мати родичі загиблого воїна
Близькі родичі загиблого військовослужбовця повинні мати відповідні документи, аби отримати відстрочку, пільги чи право виїзду за кордон. Це мають бути документи на підтвердження факту загибелі, так і такі, що підтверджують родинні зв’язки із загиблим.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.
Родичі загиблого військового
Близькі родичі військовослужбовця, який загинув на війні, мають право на відстрочку від мобілізації, пільги чи виїзд за кордон.
Та у такій ситуації важливо мати відповідні документи для підтвердження як факту загибелі військового, так і ступінь родинного зв’язку, достатнього для відстрочки чи пільг.
Тож громадяни повинні мати засвідчені копії документів, які підтверджують належність до родини військовослужбовця — свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, посвідчення члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України або ветерана війни.
Підтвердження факту загибелі на війні — список документів
Також повинні бути документи щодо загибелі військовослужбовця під час захисту батьківщини.
Це може бути один із таких документів:
- витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
- сповіщення, копія акта службового розслідування чи витягу з наказу про виключення військового зі списків особового складу (де зазначена підстава, наприклад, загибель або оголошення військового зниклим безвісти), висновок судово-медичної експертизи, який підтверджує обставини загибелі військового;
- засвідчена копія витягу з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення до безпосередньої участі в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення;
- рішення суду про оголошення людини померлою;
- витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
- рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з родичів загиблих військових може виїжджати з України.
Додамо, ми повідомляли про те, скільки родичів зниклого воїна мають право на відстрочку.
Читайте Новини.LIVE!