Родичі загиблого - документи для підтвердження статусу

Прощання із загиблим військовослужбовцем. Фото: "АрміяInform"

Близькі родичі загиблого військовослужбовця повинні мати відповідні документи, аби отримати відстрочку, пільги чи право виїзду за кордон. Це мають бути документи на підтвердження факту загибелі, так і такі, що підтверджують родинні зв’язки із загиблим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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Родичі загиблого військового

Близькі родичі військовослужбовця, який загинув на війні, мають право на відстрочку від мобілізації, пільги чи виїзд за кордон.

Та у такій ситуації важливо мати відповідні документи для підтвердження як факту загибелі військового, так і ступінь родинного зв’язку, достатнього для відстрочки чи пільг.

Тож громадяни повинні мати засвідчені копії документів, які підтверджують належність до родини військовослужбовця — свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, посвідчення члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України або ветерана війни.

Підтвердження факту загибелі на війні — список документів

Також повинні бути документи щодо загибелі військовослужбовця під час захисту батьківщини.

Це може бути один із таких документів:

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

сповіщення, копія акта службового розслідування чи витягу з наказу про виключення військового зі списків особового складу (де зазначена підстава, наприклад, загибель або оголошення військового зниклим безвісти), висновок судово-медичної експертизи, який підтверджує обставини загибелі військового;

засвідчена копія витягу з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення до безпосередньої участі в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення;

рішення суду про оголошення людини померлою;

витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з родичів загиблих військових може виїжджати з України.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки родичів зниклого воїна мають право на відстрочку.