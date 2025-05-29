Виїзд за кордон у червні 2025 — кого з родичів загиблих військових випустять

Хто з родичів загиблих військових може виїхати з України у червні
Воєнний стан в Україні продовжується, а разом із ним і загальна мобілізація військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років. Для таких чоловіків заборонено виїзд за кордон. Втім, деякі категорії мають право на відстрочку, а тому можуть вільно виїжджати з країни.
Які є нюанси виїзду за кордон для родичів загиблих або зниклих безвісти військових та які документи треба зібрати, розповів адвокат Андрій Новак в інтерв'ю виданню "Українська правда".
Виїзд з України родичів загиблих або зниклих безвісти військових — хто має право
Виїхати за кордон під час воєнного стану мають право близькі родичі:
- учасників Революції Гідності, яким посмертно присвоїли звання Герой України;
- військових, які загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (АТО);
- військових, які загинули або зникли безвісти під час стримування збройної агресії Росії у Донецьких та Луганських областях та захисту України під час воєнного стану (повномасштабного вторгнення).
Право на виїзд з України мають родичі першого порядку, а саме:
- дружина/чоловік;
- син/донька;
- батько/мати;
- повнорідні або неповнорідні брат чи сестра.
Як виїхати за кордон родичам загиблих військових — документи
Для перетину кордону військовозобов'язаному необхідно буде оформити відстрочку від мобілізації за цією підставою. Та обов'язково мати актуальний військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі), довідку від ТЦК про надання відстрочки.
І для виїзду за кордон, і для оформлення відстрочки, за словами адвоката, потрібно буде зібрати пакет документів, які що підтверджуватимуть обставини загибелі військового та родинні зв'язки з ним:
- засвідчені копії свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, посвідчення члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України або ветерана війни;
- витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
- сповіщення, копія акта службового розслідування чи витягу з наказу про виключення військового зі списків особового складу (де зазначена підстава, наприклад, загибель або оголошення військового зниклим безвісти):
- висновок судово-медичної експертизи, який підтверджує обставини загибелі військового;
- засвідчена копія витягу з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення до безпосередньої участі в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення;
- рішення суду про оголошення людини померлою;
- витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
- рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою;
- посвідчення, що підтверджує присвоєння звання Героя України за участь у Революції Гідності;
- витяг з указу Президента України про присвоєння звання Герой України.
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