Виїзд за кордон у червні 2025 — кого з родичів загиблих військових випустять

Прикордонник перевіряє документи у чоловіка. Фото: західне управління ДПСУ

Воєнний стан в Україні продовжується, а разом із ним і загальна мобілізація військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років. Для таких чоловіків заборонено виїзд за кордон. Втім, деякі категорії мають право на відстрочку, а тому можуть вільно виїжджати з країни.

Які є нюанси виїзду за кордон для родичів загиблих або зниклих безвісти військових та які документи треба зібрати, розповів адвокат Андрій Новак в інтерв'ю виданню "Українська правда".

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Виїзд з України родичів загиблих або зниклих безвісти військових — хто має право

Виїхати за кордон під час воєнного стану мають право близькі родичі:

учасників Революції Гідності, яким посмертно присвоїли звання Герой України;

військових, які загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (АТО);

військових, які загинули або зникли безвісти під час стримування збройної агресії Росії у Донецьких та Луганських областях та захисту України під час воєнного стану (повномасштабного вторгнення).

Право на виїзд з України мають родичі першого порядку, а саме:

дружина/чоловік;

син/донька;

батько/мати;

повнорідні або неповнорідні брат чи сестра.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Як виїхати за кордон родичам загиблих військових — документи

Для перетину кордону військовозобов'язаному необхідно буде оформити відстрочку від мобілізації за цією підставою. Та обов'язково мати актуальний військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі), довідку від ТЦК про надання відстрочки.

І для виїзду за кордон, і для оформлення відстрочки, за словами адвоката, потрібно буде зібрати пакет документів, які що підтверджуватимуть обставини загибелі військового та родинні зв'язки з ним:

засвідчені копії свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, посвідчення члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України або ветерана війни;

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

сповіщення, копія акта службового розслідування чи витягу з наказу про виключення військового зі списків особового складу (де зазначена підстава, наприклад, загибель або оголошення військового зниклим безвісти):

висновок судово-медичної експертизи, який підтверджує обставини загибелі військового;

засвідчена копія витягу з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення до безпосередньої участі в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення;

рішення суду про оголошення людини померлою;

витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою;

посвідчення, що підтверджує присвоєння звання Героя України за участь у Революції Гідності;

витяг з указу Президента України про присвоєння звання Герой України.

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