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Які хвороби хребта звільняють від мобілізації — повний перелік

6 грудня 2024 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — з якими хворобами хребта чоловіків визнають непридатними
Військовозобов'язаний чоловік проходить медкомісію. Фото: google.com
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні, відповідно до чинного законодавства, усі військовозобов'язані повинні пройти військово-лікарську комісію для визначення ступеня придатності до військової служби. Наявність певних захворювань, зокрема хвороб хребта, може стати підставою для визнання особи непридатною. 

З якими хворобами хребта не можуть мобілізувати до лав ЗСУ, розповіли юристи безоплатної правничої допомоги в коментарі "Факти ICTV". 

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Хвороби хребта, з якими не мобілізують 

Придатність до військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) згідно з наказом Міністерства оборони України № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України" від 14.08.2008 року (статті 60-65). Нагадаємо, що у квітні 2024 року були внесені зміни до Положення наказом № 262

Так, якщо військовозобов'язаний має загострення хронічних хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тканини, переніс хірургічне втручання або гострий стан, він може бути визнаний тимчасово непридатним на строк 6-12 місяців.

Висновок ВЛК про непридатність з виключенням з військового обліку може отримати особа, яка має один з цих діагнозів:

  • перелом хребта;
  • туберкульоз хребта, що прогресує;
  • активний туберкульоз хребта, суглобів, кісток;
  • інфекційні артропатії (М00-М15) — хвороба Рейтера, піогенні артрити, реактивні артропатії;
  • анкілозивний спондилоартрит (М45);
  • запальні поліартропатії (М05-М15) — синдром Фелті, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, подагра, кристалічні артропатії, серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, ревматоїдний васкуліт, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит;
  • системні хвороби сполучної тканини (М30-М36) — системний склероз, хвороба Бехчета, сухий синдром Шегрена, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, дифузний еозинофільний фасціїт;
  • хвороби м’яких тканин (М60-М79) — ураження плеча, бурсопатії, ентезопатії, хвороби та ураження м’язів, синовіальної оболонки та сухожилків;
  • артрози та інші ураження суглобів (М15-М19, М22-М25) — гонартроз, коксартроз, поліартроз та інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів;
  • фібробластичні порушення (М72);
  • дефекти та деформації пальців стопи та кисті (S60-69, S90-99);
  • набуті деформації кінцівок (Т11, Т13, Т92, Т93), а також набута плоскостопість (М20-М21);
  • стеопатії й хондропатії (М80-М94) — хвороба Педжета, остеомаляція у дорослих, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, остеонекроз, юнацькі остеохондрози кісток (окрім хребта), інші остеохондропатії та ураження хряща;
  • хвороби хребта (дорсопатії) та їхні наслідки (М40-М54) – сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, кіфоз і лордоз, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії.

 

Хвороби хребта, з якими не мобілізують
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: КОТЦК та СП

Важливо: значення має не лише наявність хвороби, а й те, як вона впливає на життєдіяльність людини, чи викликає порушення у функціях органів та систем. 

Лише особи, які мають значні порушення функції, можуть бути визнані непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку. 

Характер патологічних змін у хребті повинен бути підтверджений:

  • багатоосьовими навантаженнями;
  • рентгенологічними дослідженнями;
  • КТ (Комп'ютерна томографія);
  • МРТ (Магнітно-резонансна томографія).

Ступінь сколіозу відповідно до цього положення визначається згідно з рентгенограмами, які виконані у вертикальному та горизонтальному положеннях, на підставі виміру кутів викривлення. 

У випадках, коли порушення помірні, особа визнається придатною до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних та медичних підрозділах. Якщо ж порушення незначні, військовозобов'язаного визнають придатним. 

Раніше ми писали, що робити, якщо ВЛК визнала придатним за наявності серйозних хвороб.

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити, якщо ТЦК примусово відправляють на ВЛК. 

Також інформуємо, як статус "обмежено придатний" впливає на бронювання.

здоров'я хвороба мобілізація ВЛК військовозобов'язані хребет

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