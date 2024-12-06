Мобілізація в Україні — з якими хворобами хребта чоловіків визнають непридатними

Військовозобов'язаний чоловік проходить медкомісію. Фото: google.com

В Україні, відповідно до чинного законодавства, усі військовозобов'язані повинні пройти військово-лікарську комісію для визначення ступеня придатності до військової служби. Наявність певних захворювань, зокрема хвороб хребта, може стати підставою для визнання особи непридатною.

З якими хворобами хребта не можуть мобілізувати до лав ЗСУ, розповіли юристи безоплатної правничої допомоги в коментарі "Факти ICTV".

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Придатність до військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) згідно з наказом Міністерства оборони України № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України" від 14.08.2008 року (статті 60-65). Нагадаємо, що у квітні 2024 року були внесені зміни до Положення наказом № 262.

Так, якщо військовозобов'язаний має загострення хронічних хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тканини, переніс хірургічне втручання або гострий стан, він може бути визнаний тимчасово непридатним на строк 6-12 місяців.

Висновок ВЛК про непридатність з виключенням з військового обліку може отримати особа, яка має один з цих діагнозів:

перелом хребта;

туберкульоз хребта, що прогресує;

активний туберкульоз хребта, суглобів, кісток;

інфекційні артропатії (М00-М15) — хвороба Рейтера, піогенні артрити, реактивні артропатії;

анкілозивний спондилоартрит (М45);

запальні поліартропатії (М05-М15) — синдром Фелті, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, подагра, кристалічні артропатії, серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, ревматоїдний васкуліт, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит;

системні хвороби сполучної тканини (М30-М36) — системний склероз, хвороба Бехчета, сухий синдром Шегрена, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, дифузний еозинофільний фасціїт;

хвороби м’яких тканин (М60-М79) — ураження плеча, бурсопатії, ентезопатії, хвороби та ураження м’язів, синовіальної оболонки та сухожилків;

артрози та інші ураження суглобів (М15-М19, М22-М25) — гонартроз, коксартроз, поліартроз та інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів;

фібробластичні порушення (М72);

дефекти та деформації пальців стопи та кисті (S60-69, S90-99);

набуті деформації кінцівок (Т11, Т13, Т92, Т93), а також набута плоскостопість (М20-М21);

стеопатії й хондропатії (М80-М94) — хвороба Педжета, остеомаляція у дорослих, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, остеонекроз, юнацькі остеохондрози кісток (окрім хребта), інші остеохондропатії та ураження хряща;

хвороби хребта (дорсопатії) та їхні наслідки (М40-М54) – сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, кіфоз і лордоз, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії.

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: КОТЦК та СП

Важливо: значення має не лише наявність хвороби, а й те, як вона впливає на життєдіяльність людини, чи викликає порушення у функціях органів та систем.

Лише особи, які мають значні порушення функції, можуть бути визнані непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку.

Характер патологічних змін у хребті повинен бути підтверджений:

багатоосьовими навантаженнями;

рентгенологічними дослідженнями;

КТ (Комп'ютерна томографія);

МРТ (Магнітно-резонансна томографія).

Ступінь сколіозу відповідно до цього положення визначається згідно з рентгенограмами, які виконані у вертикальному та горизонтальному положеннях, на підставі виміру кутів викривлення.

У випадках, коли порушення помірні, особа визнається придатною до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних та медичних підрозділах. Якщо ж порушення незначні, військовозобов'язаного визнають придатним.

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