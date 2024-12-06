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Какие болезни позвоночника освобождают от мобилизации — перечень

6 декабря 2024 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — с какими болезнями позвоночника мужчин признают непригодными
Военнообязанный мужчина проходит медкомиссию. Фото: google.com
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине, согласно действующему законодательству, все военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию для определения степени пригодности к военной службе. Наличие определенных заболеваний, в частности болезней позвоночника, может стать основанием для признания лица непригодным.

С какими болезнями позвоночника не могут мобилизовать в ряды ВСУ, рассказали юристы безоплатной юридической помощи в комментарии "Факти ICTV".

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Болезни позвоночника, с которыми не мобилизуют

Пригодность к военной службе определяет военно-врачебная комиссия (ВВК) согласно приказу Министерства обороны Украины № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины" от 14.08.2008 года (статьи 60-65). Напомним, что в апреле 2024 года были внесены изменения в Положение приказом №262.

Так, если военнообязанный имеет обострение хронических заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, перенес хирургическое вмешательство или острое состояние, он может быть признан временно непригодным сроком 6-12 месяцев.

Вывод ВВК о непригодности с исключением из военного учета может получить лицо, имеющее один из этих диагнозов:

  • перелом позвоночника;
  • туберкулез прогрессирующего позвоночника;
  • активный туберкулез позвоночника, суставов, костей;
  • инфекционные артропатии (М00-М15) — болезнь Рейтера, пиогенные артриты, реактивные артропатии;
  • анкилозирующий спондилоартрит (М45);
  • воспалительные полиартропатии (М05-М15) - синдром Фелти, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, подагра, кристаллические артропатии, серопозитивный и сероотрицательный ревматоидный артрит, ревматоидный васкулит, псориатические и энтеропатические артропатии;
  • системные болезни соединительной ткани (М30-М36) — системный склероз, болезнь Бехчета, сухой синдром Шегрена, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, системная красная волчанка, дирматополимиоз;
  • болезни мягких тканей (М60-М79) — поражение плеча, бурсопатии, энтезопатии, болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий;
  • артрозы и другие поражения суставов (М15-М19, М22-М25) — гонартроз, коксартроз, полиартроз и другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов;
  • фибробластические нарушения (М72);
  • дефекты и деформации пальцев стопы и кисти (S60-69, S90-99);
  • приобретенные деформации конечностей (Т11, Т13, Т92, Т93), а также приобретенное плоскостопие (М20-М21);
  • стеопатии и хондропатии (М80-М94) — болезнь Педжета, остеомаляция у взрослых, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, замедленное срастание перелома, стрессовые переломы (кроме позвоночника), другие остеохондропатии и поражение хряща;
  • болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия (М40-М54) — сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, кифоз и лордоз, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии.

 

Болезни позвоночника, с которыми не мобилизуют
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: КОТЦК и СП

Важно: значение имеет не только наличие болезни, но и то, как она влияет на жизнедеятельность человека или вызывает ли нарушения в функциях органов и систем.

Только лица, имеющие значительные нарушения функций, могут быть признаны непригодными к военной службе с исключением из военного учета.

Характер патологических изменений в позвоночнике должен быть подтвержден:

  • многоосевыми нагрузками;
  • рентгенологическими исследованиями;
  • КТ (компьютерная томография);
  • МРТ (Магнитно-резонансная томография).

Степень сколиоза в соответствии с этим положением определяется в соответствии с рентгенограммами, выполненными в вертикальном и горизонтальном положениях, на основании измерения углов искривления.

В случаях, когда нарушения умеренные, лицо признается пригодным к воинской службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных и медицинских подразделениях.

Ранее мы писали, что делать, если ВВК признала пригодным при наличии серьезных болезней.

Напомним, мы сообщали, что делать, если ТЦК принудительно отправляет на ВВК.

Также информируем, как статус "ограниченно пригодный" влияет на бронирование.

здоровье болезнь мобилизация ВВК военнообязанные позвоночник

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