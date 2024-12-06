Мобилизация в Украине — с какими болезнями позвоночника мужчин признают непригодными

Военнообязанный мужчина проходит медкомиссию. Фото: google.com

В Украине, согласно действующему законодательству, все военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию для определения степени пригодности к военной службе. Наличие определенных заболеваний, в частности болезней позвоночника, может стать основанием для признания лица непригодным.

С какими болезнями позвоночника не могут мобилизовать в ряды ВСУ, рассказали юристы безоплатной юридической помощи в комментарии "Факти ICTV".

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Пригодность к военной службе определяет военно-врачебная комиссия (ВВК) согласно приказу Министерства обороны Украины № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины" от 14.08.2008 года (статьи 60-65). Напомним, что в апреле 2024 года были внесены изменения в Положение приказом №262.

Так, если военнообязанный имеет обострение хронических заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, перенес хирургическое вмешательство или острое состояние, он может быть признан временно непригодным сроком 6-12 месяцев.

Вывод ВВК о непригодности с исключением из военного учета может получить лицо, имеющее один из этих диагнозов:

перелом позвоночника;

туберкулез прогрессирующего позвоночника;

активный туберкулез позвоночника, суставов, костей;

инфекционные артропатии (М00-М15) — болезнь Рейтера, пиогенные артриты, реактивные артропатии;

анкилозирующий спондилоартрит (М45);

воспалительные полиартропатии (М05-М15) - синдром Фелти, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, подагра, кристаллические артропатии, серопозитивный и сероотрицательный ревматоидный артрит, ревматоидный васкулит, псориатические и энтеропатические артропатии;

системные болезни соединительной ткани (М30-М36) — системный склероз, болезнь Бехчета, сухой синдром Шегрена, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, системная красная волчанка, дирматополимиоз;

болезни мягких тканей (М60-М79) — поражение плеча, бурсопатии, энтезопатии, болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий;

артрозы и другие поражения суставов (М15-М19, М22-М25) — гонартроз, коксартроз, полиартроз и другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов;

фибробластические нарушения (М72);

дефекты и деформации пальцев стопы и кисти (S60-69, S90-99);

приобретенные деформации конечностей (Т11, Т13, Т92, Т93), а также приобретенное плоскостопие (М20-М21);

стеопатии и хондропатии (М80-М94) — болезнь Педжета, остеомаляция у взрослых, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, замедленное срастание перелома, стрессовые переломы (кроме позвоночника), другие остеохондропатии и поражение хряща;

болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия (М40-М54) — сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, кифоз и лордоз, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии.

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: КОТЦК и СП

Важно: значение имеет не только наличие болезни, но и то, как она влияет на жизнедеятельность человека или вызывает ли нарушения в функциях органов и систем.

Только лица, имеющие значительные нарушения функций, могут быть признаны непригодными к военной службе с исключением из военного учета.

Характер патологических изменений в позвоночнике должен быть подтвержден:

многоосевыми нагрузками;

рентгенологическими исследованиями;

КТ (компьютерная томография);

МРТ (Магнитно-резонансная томография).

Степень сколиоза в соответствии с этим положением определяется в соответствии с рентгенограммами, выполненными в вертикальном и горизонтальном положениях, на основании измерения углов искривления.

В случаях, когда нарушения умеренные, лицо признается пригодным к воинской службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных и медицинских подразделениях.

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