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Какие болезни нервной системы освобождают от мобилизации в ВСУ

13 ноября 2024 21:43
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в ноябре 2024 — с какими болезнями нервной системы не берут в ВСУ
Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации продлили до 7 февраля 2025 года. А это значит, что военнообязанных мужчин, не имеющих отсрочки или брони, которых военно-врачебная комиссия признает здоровыми, будут призывать на военную службу в ряды ВСУ. Впрочем, законом определены болезни, которые освобождают от мобилизации, в частности такими являются некоторые болезни нервной системы.

С какими именно заболеваниями нервной системы не могут мобилизовать в армию в ноябре 2024 года, сообщаем далее в нашем материале со ссылкой на приказ Министерства обороны Украины № 262, которым утверждено Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, службе в военном резерве.

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Какие болезни нервной системы являются основанием для освобождения от призыва
Работник ТЦК проверяет личное дело. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Какие болезни нервной системы являются основанием для освобождения от призыва — список

Военно-врачебные комиссии могут признать мужчину непригодным к военной службе при наличии следующих болезней нервной системы:

  • все быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания центральной нервной системы, их последствия (формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалита, миелита, энцефаломиелита, внутричерепного и внутрипозвоночного абсцесса);
  • быстро или медленно прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни ЦНС, их последствия (системные атрофии; энцефалопатия и другие);
  • эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;
  • быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы (поражение черепных нервов, нервных корешков и сплетений, поли-, мононейропатии, все формы миастений, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц, дорсалгия, радикулопатия, ишиас, люмбаго и др.).

Именно при наличии таких болезней военно-врачебная комиссия может признать гражданина непригодным к военной службе с последующим исключением из военного учета.

Также военнообязанное лицо может быть признано временно непригодным, если имеет состояния после перенесенных острых заболеваний нервной системы или хирургического лечения. В таком случае освобождение может предоставляться на срок от 2 до 12 месяцев, в зависимости от состояния больного.

Ранее в ВВК объяснили, где будут служить больные ВИЧ и туберкулезом.

Напомним, мы писали, с какими болезнями глаза не мобилизуют.

Также мы информировали, с какими заболеваниями крови не могут мобилизовать.

болезнь мобилизация ВВК военнообязанные нервная система

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