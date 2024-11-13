Мобилизация в ноябре 2024 — с какими болезнями нервной системы не берут в ВСУ

Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации продлили до 7 февраля 2025 года. А это значит, что военнообязанных мужчин, не имеющих отсрочки или брони, которых военно-врачебная комиссия признает здоровыми, будут призывать на военную службу в ряды ВСУ. Впрочем, законом определены болезни, которые освобождают от мобилизации, в частности такими являются некоторые болезни нервной системы.

С какими именно заболеваниями нервной системы не могут мобилизовать в армию в ноябре 2024 года, сообщаем далее в нашем материале со ссылкой на приказ Министерства обороны Украины № 262, которым утверждено Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, службе в военном резерве.

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Какие болезни нервной системы являются основанием для освобождения от призыва — список

Военно-врачебные комиссии могут признать мужчину непригодным к военной службе при наличии следующих болезней нервной системы:

все быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания центральной нервной системы , их последствия (формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалита, миелита, энцефаломиелита, внутричерепного и внутрипозвоночного абсцесса);

, их последствия (формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалита, миелита, энцефаломиелита, внутричерепного и внутрипозвоночного абсцесса); быстро или медленно прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни ЦНС , их последствия (системные атрофии; энцефалопатия и другие);

, их последствия (системные атрофии; энцефалопатия и другие); эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств; быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы (поражение черепных нервов, нервных корешков и сплетений, поли-, мононейропатии, все формы миастений, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц, дорсалгия, радикулопатия, ишиас, люмбаго и др.).

Именно при наличии таких болезней военно-врачебная комиссия может признать гражданина непригодным к военной службе с последующим исключением из военного учета.

Также военнообязанное лицо может быть признано временно непригодным, если имеет состояния после перенесенных острых заболеваний нервной системы или хирургического лечения. В таком случае освобождение может предоставляться на срок от 2 до 12 месяцев, в зависимости от состояния больного.

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