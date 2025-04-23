Мобілізація у травні 2025 — які хвороби суглобів звільняють від призову до ЗСУ

Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: armyinform.com.ua

В Україні попри дію воєнного стану та загальної мобілізації деякі чоловіки, за рішенням військово-лікарської комісії, можуть бути звільнені від призову на військову службу через наявність певних хвороб, розладів, травм або станів. Зокрема, це стосується осіб із серйозними захворюваннями опорно-рухового апарату.

Які хвороби суглобів, кісток та м'язів можуть стати причиною для звільнення від мобілізації до лав ЗСУ, читайте далі у матеріалі.

Реклама

Читайте також:

Так, зазначимо, що ВЛК ухвалюють висновок, спираючись на Розклад хвороб, що міститься у наказі Міністерства оборони України № 402. У статтях 60-65 Розкладу хвороб є перелік усіх захворювань кістково-м'язової системи та сполучної тканини, які дають право на звільнення від призову на військову службу.

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини, які звільняють від мобілізації

Чоловік може бути визнаним непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, якщо в нього підтверджено такі захворювання:

інфекційні та запальні артропатії зі значними змінами функцій організму. Сюди належать гнійні артрити, реактивні артропатії та хвороба Рейтера, ревматоїдний артрит, васкуліт, бурсит, синдром Фелті, хвороба Стілла, кристалічні, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит та подагра;

системні хвороби сполучної тканини: вузликовий поліартеріїт і споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехно та інші;

важка форма анкілозивного спондилоартриту (Хвороби Бехтерева).

Також не мобілізують чоловіків, які мають:

артрози та інші ураження суглобів зі значними порушеннями функцій;

хвороби та ураження м'язів, синовіальної оболонки та сухожиль зі значними порушеннями функцій;

остеопатії та хондропатії зі значними порушеннями функцій (остеопороз, остеомаляція, сповільнене зрощення перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета та інші);

набуті деформації та дефекти пальців і кінцівок зі значними порушеннями функцій;

двостороння ампутація кінцівок на будь-якому рівні або одностороння ампутаційна кукса нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки;

хвороби хребта зі значними порушеннями функцій (викривлення, остеохондроз, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків тощо).

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН

Як підтвердити непридатність до військової служби

Для того, щоб отримати висновок про непридатність через стан здоров'я, військовозобов'язаний чоловік повинен пройти військово-лікарську комісію. ВЛК обов'язково необхідно надати усі медичні висновки, які підтверджують діагноз, вони враховуватимуться при винесенні рішення.

Відповідно до п. 3 ч. 6 ст. 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", призовники, військовозобов'язані та резервісти, які отримали висновок ВЛК про непридатність підлягають виключенню з військового обліку.

Для цього необхідно звернутись до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку та подати заяву про виключення з обліку та затвердженим свідоцтвом про хворобу про непридатність до військової служби.

У військово-обліковому документі таких осіб ставиться печатка про виключення з обліку, в реєстр військовозобов'язаних вносяться дані стосовно статусу невійськовозобов'язаного.

Раніше ми розповідали, як довго ВЛК оформлюють документи про непридатність.

Нагадаємо, ми писали, коли можуть відправити з ВЛК на стаціонарне обстеження.

Також ми інформували, коли рішення військово-лікарської комісії можуть скасувати.