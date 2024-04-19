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Які лазівки знаходять українці за кордоном, щоб уникнути мобілізації — експерт

19 квітня 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Експерт розповів, на які хитрощі йдуть українці за кордоном, щоб уникнути мобілізації
Черга біля паспортного сервісу в Європі. Фото: enovosty.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Згідно з новим законом про мобілізацію, військовозобов'язані українці, які перебувають за кордоном мають оновити свої військово-облікові дані, адже без них вони не зможуть отримати закордонні паспорти, коли спливе термін дії документів. Щоб ухилитися від цього зобов'язання, але все ж отримати нові паспорти, чоловіки можуть піти на хитрощі.

Про це на каналі "Право ТВ" розповів експерт з легалізації та перебування українців в Польщі Сергій Пех.

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Зрозуміло, що без чинного паспорта, чоловік буде змушений або поновити дані в ТЦК, або повернутися до України.

Купівля черги

Тому сьогодні біля консульств і паспортних сервісів за кордоном чоловіки стоять у величезних чергах, щоб встигнути оновити документи до того, як закон про мобілізацію набуде чинності.

"Ні для кого не секрет, що черга в консульство або в ДП "Документ" продавалася. Багато хто розповідав мені, що в інтернеті є така послуга, — зазначив експерт. — На щастя, сьогодні список талонів доступних для реєстрації розширили. Але в ДП "Документ" також попереджають про шахраїв, які пропонують робити закордонні паспорти за два дні. Значить якимось чином ці люди знаходять такі можливості".

Фіктивний шлюб

Також Сергій Пех назвав ще одну категорію українців за кордоном, яким не потрібно оновлювати військово-облікові дані — чоловіки з дітьми, у яких дружина іноземна громадянка.

"Я впевнений, що послугу з фіктивних шлюбів скоро надаватимуть в інтернеті. Можливо з'явиться багато фіктивних документів, які консульства ніяк не зможуть перевірити", — підсумував експерт.

Раніше ми писали, як відбувається виключення з військового обліку в Україні у 2024 році. Також в РНБО розповіли, що чекає на громадян, які ухиляються від призову.

шлюб
військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
закордонний паспорт України

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