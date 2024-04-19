Эксперт рассказал, на какие уловки идут украинцы за границей, чтобы избежать мобилизации

Очередь возле паспортного сервиса в Европе. Фото: enovosty.com

Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные украинцы, которые находятся за границей, должны обновить свои военно-учетные данные, ведь без них они не смогут получить загранпаспорта, когда истечет срок действия документов. Чтобы уклониться от этого обязательства, но все же получить новые паспорта, мужчины могут пойти на уловки.

Об этом на канале "Право ТВ" рассказал эксперт по легализации и пребыванию украинцев в Польше Сергей Пех.

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Понятно, что без действующего паспорта мужчина будет вынужден либо обновить данные в ТЦК, либо вернуться в Украину.

Покупка очереди

Поэтому сегодня у консульств и паспортных сервисов за рубежом мужчины стоят в огромных очередях, чтобы успеть обновить документы до вступления в силу закона мобилизации.

"Ни для кого не секрет, что очередь в консульство или в ГП "Документ" продавалась. Многие рассказывали мне, что в интернете есть такая услуга, — отметил эксперт. — К счастью, сегодня список талонов доступных для регистрации расширили. Но в ГП" "Документ" также предупреждают о мошенниках, которые предлагают делать загранпаспорта за два дня. Значит, каким-то образом эти люди находят такие возможности".

Фиктивный брак

Также Сергей Пех назвал еще одну категорию украинцев за рубежом, которым не нужно обновлять военно-учетные данные — мужчины с детьми, у которых жена является иностранной гражданкой.

"Я уверен, что услугу по фиктивным бракам скоро будут предоставлять в интернете. Возможно, появится много фиктивных документов, которые консульства никак не смогут проверить", — подытожил эксперт.

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