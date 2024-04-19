Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Какие лазейки находят украинцы за границей, чтобы избежать мобилизации — эксперт arrow

Какие лазейки находят украинцы за границей, чтобы избежать мобилизации — эксперт

19 апреля 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Эксперт рассказал, на какие уловки идут украинцы за границей, чтобы избежать мобилизации
Очередь возле паспортного сервиса в Европе. Фото: enovosty.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные украинцы, которые находятся за границей, должны обновить свои военно-учетные данные, ведь без них они не смогут получить загранпаспорта, когда истечет срок действия документов. Чтобы уклониться от этого обязательства, но все же получить новые паспорта, мужчины могут пойти на уловки.

Об этом на канале "Право ТВ" рассказал эксперт по легализации и пребыванию украинцев в Польше Сергей Пех.

Читайте также:

Понятно, что без действующего паспорта мужчина будет вынужден либо обновить данные в ТЦК, либо вернуться в Украину.

Покупка очереди

Поэтому сегодня у консульств и паспортных сервисов за рубежом мужчины стоят в огромных очередях, чтобы успеть обновить документы до вступления в силу закона мобилизации.

"Ни для кого не секрет, что очередь в консульство или в ГП "Документ" продавалась. Многие рассказывали мне, что в интернете есть такая услуга, — отметил эксперт. — К счастью, сегодня список талонов доступных для регистрации расширили. Но в ГП" "Документ" также предупреждают о мошенниках, которые предлагают делать загранпаспорта за два дня. Значит, каким-то образом эти люди находят такие возможности".

Фиктивный брак

Также Сергей Пех назвал еще одну категорию украинцев за рубежом, которым не нужно обновлять военно-учетные данные — мужчины с детьми, у которых жена является иностранной гражданкой.

"Я уверен, что услугу по фиктивным бракам скоро будут предоставлять в интернете. Возможно, появится много фиктивных документов, которые консульства никак не смогут проверить", — подытожил эксперт.

Ранее мы писали, как происходит исключение из военного учета в Украине в 2024 году. Также в СНБО рассказали, что ждет граждан, уклоняющихся от призыва.

брак
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
загранпаспорт Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость