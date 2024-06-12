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Какие предприятия в Украине могут забронировать 100% работников — полный перечень

12 июня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — какие предприятия могут бронировать 100% работников
Бронирование работников от мобилизации. Коллаж: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В начале июня Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных лиц. Отныне некоторые предприятия будут иметь право бронировать от мобилизации всех своих работников, то есть до 100%.

Об этом заявил заместитель министра экономики Игорь Фоменко в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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Следует заметить, что речь идет об усовершенствовании действующего постановления №76. По словам чиновника, положения документа о бронировании были приведены в соответствие с требованиями нового закона о мобилизации №3633-IX.

Кроме того, изменениями в постановление были созданы правовые основания для разработки цифровизации процесса бронирования.

"Конечная цель — все должно быть в цифре, чтобы избавиться от бюрократии, уменьшить сроки рассмотрения, убрать субъектный фактор влияния на принятие решений", — пояснил чиновник.

 

Мобилизация в Украине - какие предприятия могут бронировать 100% работников
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Какие предприятия смогут бронировать 100% работников

Игорь Фоменко перечислил три направления, по которым предоставляется возможность бронировать всех работников:

  1. Предприятия, которые обеспечивают составляющие Сил безопасности и обороны, ВСУ, другие военные формирования.
  2. Предприятия, работающие в топливно-энергетическом комплексе, утвержденные Минэнерго.
  3. Предприятия, вовлеченные в строительство фортификационных сооружений.

Среди других важных изменений в постановление:

  • возможность бронировать работников не на 6 месяцев, а до 12, на предприятиях, определенных критически важными;
  • разрешено бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями вышеуказанным предприятиям;
  • бронирование военнообязанных будет происходить через "Дія".

"Производители оружия, дронов, наши энергетики, которые сегодня восстанавливают энергосистему, смогут бронировать 100% работников. Кроме того, мы увеличиваем сроки бронирования работников критических предприятий с 6 месяцев до года, позволяем бронировать военнообязанных независимо от возраста, военного звания или ВУС, даже если она дефицитна", — резюмировал Игорь Фоменко.

Ранее мы сообщали, по каким причинам предприятиям могут отказать в бронировании работников.

Напомним, мы писали, что правительство Украины приняло постановление, которое позволит бронировать работников онлайн через портал "Дія".

Также мы информировали, будет ли введено экономическое бронирование от мобилизации в Украине.

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