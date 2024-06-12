Мобилизация в Украине — какие предприятия могут бронировать 100% работников

Какие предприятия в Украине могут забронировать 100% работников — полный перечень
В начале июня Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных лиц. Отныне некоторые предприятия будут иметь право бронировать от мобилизации всех своих работников, то есть до 100%.
Об этом заявил заместитель министра экономики Игорь Фоменко в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
Какие изменения были введены
Следует заметить, что речь идет об усовершенствовании действующего постановления №76. По словам чиновника, положения документа о бронировании были приведены в соответствие с требованиями нового закона о мобилизации №3633-IX.
Кроме того, изменениями в постановление были созданы правовые основания для разработки цифровизации процесса бронирования.
"Конечная цель — все должно быть в цифре, чтобы избавиться от бюрократии, уменьшить сроки рассмотрения, убрать субъектный фактор влияния на принятие решений", — пояснил чиновник.
Какие предприятия смогут бронировать 100% работников
Игорь Фоменко перечислил три направления, по которым предоставляется возможность бронировать всех работников:
- Предприятия, которые обеспечивают составляющие Сил безопасности и обороны, ВСУ, другие военные формирования.
- Предприятия, работающие в топливно-энергетическом комплексе, утвержденные Минэнерго.
- Предприятия, вовлеченные в строительство фортификационных сооружений.
Среди других важных изменений в постановление:
- возможность бронировать работников не на 6 месяцев, а до 12, на предприятиях, определенных критически важными;
- разрешено бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями вышеуказанным предприятиям;
- бронирование военнообязанных будет происходить через "Дія".
"Производители оружия, дронов, наши энергетики, которые сегодня восстанавливают энергосистему, смогут бронировать 100% работников. Кроме того, мы увеличиваем сроки бронирования работников критических предприятий с 6 месяцев до года, позволяем бронировать военнообязанных независимо от возраста, военного звания или ВУС, даже если она дефицитна", — резюмировал Игорь Фоменко.
Ранее мы сообщали, по каким причинам предприятиям могут отказать в бронировании работников.
Напомним, мы писали, что правительство Украины приняло постановление, которое позволит бронировать работников онлайн через портал "Дія".
Также мы информировали, будет ли введено экономическое бронирование от мобилизации в Украине.
Читайте Новини.LIVE!