Які спеціальності зараз найбільше потрібні в армії — генерал назвав перелік

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Наразі армія потребує багато спеціалістів: від штурмовиків до медиків. Військові частини потрібно комплектувати тими фахівцями, які їм необхідні тут і зараз, для цього повинна відбутися мобілізація, проте охочих воювати стає все менше.

Про це розповів начальник Харківського гарнізону генерал Сергій "Марсель" Мельник в інтерв'ю Суспільному.

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Мельник розповів, що наразі дуже потрібна мобілізація, аби забезпечити військові частини потрібними спеціалістами. Наразі армії потрібні:

штурмовики,

люди, які вміють мінувати та розміновувати,

снайпери,

водії,

медики,

інженери тощо.

"На це місце повинна прийти людина-фахівець. Ми проводимо пошук цих людей в цивільному житті, повинні їх також готувати, і за цими обліковими військовими спеціальностями повинні комплектувати ті військові частини, яким необхідний саме цей спеціаліст", — наголосив "Марсель".

Він також додав, що наразі кількість людей, які ухиляються від мобілізації та не хочуть воювати, зростає. Генерал сподівається, що в цьому допоможе новий закон, який повинна ухвалити Верховна Рада.

"Закон про мобілізацію має бути виважений, він повинен мати всі аспекти. Людина прийшла до армії і зрозуміла: я зайшов, я соціально захищений, не дай боже, якась ситуація зі мною — сім'я соціально захищена, він отримує кошти, він воює, він не озирається назад, він знає, що він повністю матеріально забезпечує свою родину, і країна потім має про нього попіклуватися. Ми без мобілізації не обійдемося, це вже навіки з таким сусідом. Але повинно бути все чітко і виважено", — пояснив Мельник.

Нагадаємо, лише в Івано-Франківській області 40 тисяч людей перебувають у розшуку через ухилення від мобілізації.

А за даними голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, за час війни близько восьми тисяч мобілізованих не брали участь у бойових діях.

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