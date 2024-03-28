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Які спеціальності зараз найбільше потрібні в армії — генерал назвав перелік

28 березня 2024 08:36
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Любомир Кучер
Редактор
Які спеціальності зараз найбільше потрібні в армії — генерал назвав перелік
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Наразі армія потребує багато спеціалістів: від штурмовиків до медиків. Військові частини потрібно комплектувати тими фахівцями, які їм необхідні тут і зараз, для цього повинна відбутися мобілізація, проте охочих воювати стає все менше.

Про це розповів начальник Харківського гарнізону генерал Сергій "Марсель" Мельник в інтерв'ю Суспільному.

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Які спеціальності зараз найбільше потрібні в армії 

Мельник розповів, що наразі дуже потрібна мобілізація, аби забезпечити військові частини потрібними спеціалістами. Наразі армії потрібні:

  • штурмовики,
  • люди, які вміють мінувати та розміновувати,
  • снайпери,
  • водії,
  • медики,
  • інженери тощо. 

"На це місце повинна прийти людина-фахівець. Ми проводимо пошук цих людей в цивільному житті, повинні їх також готувати, і за цими обліковими  військовими спеціальностями повинні комплектувати ті військові частини, яким необхідний саме цей спеціаліст", —  наголосив "Марсель". 

Він також додав, що наразі кількість людей, які ухиляються від мобілізації та не хочуть воювати, зростає. Генерал сподівається, що в цьому допоможе новий закон, який повинна ухвалити Верховна Рада.

"Закон про мобілізацію має бути виважений, він повинен мати всі аспекти. Людина прийшла до армії і зрозуміла: я зайшов, я соціально захищений, не дай боже, якась ситуація зі мною — сім'я соціально захищена, він отримує кошти, він воює, він не озирається назад, він знає, що він повністю матеріально забезпечує свою родину, і країна потім має про нього попіклуватися. Ми без мобілізації не обійдемося, це вже навіки з таким сусідом. Але повинно бути все чітко і виважено", — пояснив Мельник. 

Нагадаємо, лише в Івано-Франківській області 40 тисяч людей перебувають у розшуку через ухилення від мобілізації

А за даними голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, за час війни близько восьми тисяч мобілізованих не брали участь у бойових діях.

Також ми писали, хто з військовозобов'язаних українців повинен буде з'явитися в ТЦК та СП без повістки вже з 1 квітня.

армія
військовий призов
військові
професії
Мобілізація в росії
війна в Україні

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