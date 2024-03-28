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Какие специальности сейчас больше всего нужны в армии — генерал назвал перечень

28 марта 2024 08:36
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Какие специальности сейчас больше всего нужны в армии — генерал назвал перечень
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В настоящее время армия нуждается во многих специалистах: от штурмовиков до медиков. Военные части нужно комплектовать военными, которые им необходимы здесь и сейчас, для этого должна пройти мобилизация, однако желающих воевать становится все меньше.

Об этом рассказал начальник Харьковского гарнизона генерал Сергей "Марсель" Мельник в интервью Суспільному.

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Какие специальности сейчас больше всего нужны в армии

Мельник рассказал, что очень нужна мобилизация, чтобы обеспечить военные части нужными специалистами. В настоящее время армии нужны:

  • штурмовики,
  • люди, умеющие минировать и разминировать,
  • снайперы,
  • водители,
  • медики,
  • инженеры и т.д.

"На это место должен прийти человек-специалист. Мы проводим поиск этих людей в гражданской жизни, должны их также готовить, и по этим учетным военным специальностям должны комплектовать те воинские части, которым необходим именно этот специалист", — подчеркнул "Марсель".

Он также добавил, что количество людей, которые уклоняются от мобилизации и не хотят воевать, растет. Генерал надеется, что в этом поможет новый закон, который должна принять Верховная Рада.

"Закон о мобилизации должен быть взвешенный, в нем должны быть все аспекты. Человек пришел в армию и понял: я зашел, я социально защищен, не дай бог, какая-то ситуация со мной — семья социально защищена, он получает средства, он воюет, он не оглядывается назад, он знает, что полностью материально обеспечивает свою семью, и страна потом должна о нем позаботиться. Мы без мобилизации не обойдемся, это уже навеки с таким соседом. Но должно быть все четко и взвешено", — пояснил Мельник.

Напомним, только в Ивано-Франковской области 40 тысяч человек находятся в розыске из-за уклонения от мобилизации.

А по данным главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, за время войны около восьми тысяч мобилизованных не участвовали в боевых действиях.

Также мы писали, кто из военнообязанных украинцев должен явиться в ТЦК и СП без повестки уже с 1 апреля.

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