Какие специальности сейчас больше всего нужны в армии — генерал назвал перечень
В настоящее время армия нуждается во многих специалистах: от штурмовиков до медиков. Военные части нужно комплектовать военными, которые им необходимы здесь и сейчас, для этого должна пройти мобилизация, однако желающих воевать становится все меньше.
Об этом рассказал начальник Харьковского гарнизона генерал Сергей "Марсель" Мельник в интервью Суспільному.
Какие специальности сейчас больше всего нужны в армии
Мельник рассказал, что очень нужна мобилизация, чтобы обеспечить военные части нужными специалистами. В настоящее время армии нужны:
- штурмовики,
- люди, умеющие минировать и разминировать,
- снайперы,
- водители,
- медики,
- инженеры и т.д.
"На это место должен прийти человек-специалист. Мы проводим поиск этих людей в гражданской жизни, должны их также готовить, и по этим учетным военным специальностям должны комплектовать те воинские части, которым необходим именно этот специалист", — подчеркнул "Марсель".
Он также добавил, что количество людей, которые уклоняются от мобилизации и не хотят воевать, растет. Генерал надеется, что в этом поможет новый закон, который должна принять Верховная Рада.
"Закон о мобилизации должен быть взвешенный, в нем должны быть все аспекты. Человек пришел в армию и понял: я зашел, я социально защищен, не дай бог, какая-то ситуация со мной — семья социально защищена, он получает средства, он воюет, он не оглядывается назад, он знает, что полностью материально обеспечивает свою семью, и страна потом должна о нем позаботиться. Мы без мобилизации не обойдемся, это уже навеки с таким соседом. Но должно быть все четко и взвешено", — пояснил Мельник.
Напомним, только в Ивано-Франковской области 40 тысяч человек находятся в розыске из-за уклонения от мобилизации.
А по данным главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, за время войны около восьми тысяч мобилизованных не участвовали в боевых действиях.
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