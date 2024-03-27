Скільки військових жодного разу не були на фронті за два роки війни — офіційні дані

128-ма гірсько-штурмова бригада, 2021 рік. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Понад два роки в Україні триває повномасштабна війна через вторгнення Росії. За цей час тисячі українців приєдналися до лав ЗСУ, щоб захищати свою країну від окупантів на полі бою. Водночас є певна кількість мобілізованих громадян, які досі не були на фронті.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Так, за інформацією народного депутата, новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взявся за аудит Сил оборони, щоб з'ясувати кількість осіб, які є мобілізованими, але за два роки так і не побували на фронті. Результати показали, що за цей час близько 8 тисяч мобілізованих не брали участь у бойових діях.

Також про перші результати роботи аудиту Сил оборони розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв'ю "Главкому".

"Це питання я ставив колишньому начальнику Генштабу (генерал Сергій Шаптала. — Ред.) на одному із закритих засідань Комітету з питань нацбезпеки. Якщо провести аудит усередині Генерального штабу, Міноборони та інших центральних військових органів управління, які не виконують бойових завдань, то ми можемо отримати, щонайменше, одну-дві бригади резерву. А все через штучно роздуті штати, які не завжди виконують життєво необхідні функції у секторі безпеки та оборони", — розповів Веніславський.

За його словами, у цьому напрямку є "позитивні зрушення". І хоч депутат відмовився озвучувати конкретні цифри, він зазначив, що вони більші, ніж 8 тисяч військових, які досі не були на фронті.

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