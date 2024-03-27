Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані arrow

Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

27 березня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Скільки військових жодного разу не були на фронті за два роки війни — офіційні дані
128-ма гірсько-штурмова бригада, 2021 рік. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Понад два роки в Україні триває повномасштабна війна через вторгнення Росії. За цей час тисячі українців приєдналися до лав ЗСУ, щоб захищати свою країну від окупантів на полі бою. Водночас є певна кількість мобілізованих громадян, які досі не були на фронті. 

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Читайте також:

Так, за інформацією народного депутата, новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взявся за аудит Сил оборони, щоб з'ясувати кількість осіб, які є мобілізованими, але за два роки так і не побували на фронті. Результати показали, що за цей час близько 8 тисяч мобілізованих не брали участь у бойових діях. 

Також про перші результати роботи аудиту Сил оборони розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв'ю "Главкому".

"Це питання я ставив колишньому начальнику Генштабу (генерал Сергій Шаптала. — Ред.) на одному із закритих засідань Комітету з питань нацбезпеки. Якщо провести аудит усередині Генерального штабу, Міноборони та інших центральних військових органів управління, які не виконують бойових завдань, то ми можемо отримати, щонайменше, одну-дві бригади резерву. А все через штучно роздуті штати, які не завжди виконують життєво необхідні функції у секторі безпеки та оборони", — розповів Веніславський.

За його словами, у цьому напрямку є "позитивні зрушення". І хоч депутат відмовився озвучувати конкретні цифри, він зазначив, що вони більші, ніж 8 тисяч військових, які досі не були на фронті.

Раніше ми писали, скільки наразі працівників територіальних центрів комплектування брали участь у війні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що аналітики підрахували, скільки чоловіків можна призвати до війська 2024 року.

Також ми інформували, які категорії українців зобов'язані прийти до ТЦК, не очікуючи повістки.

війна
ЗСУ
Україна
військові
мобілізація
фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом