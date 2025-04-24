Отсрочка для студентов май 2025 — кого мобилизуют

Студенты в аудитории. Фото: ПНУ им. Стефаныка

Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Но те студенты, которые до обучения отслужили срочную службу, зачисляются в оперативный резерв и могут быть мобилизованы.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Сообщение в "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который после срочной службы поступил на обучение в одно из высших учебных заведений Украины.

Гражданин сообщил, что обнаружил в "Резерв+" сообщение о невозможности оформить отсрочку — и поинтересовался, законно ли такое сообщение.

"Резерв+" так написал, поскольку Вы находитесь в оперативном резерве первой очереди", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Когда студент не имеет права на отсрочку

По словам юриста, в такой ситуации гражданин теоретически может получить отсрочку, но это будет достаточно сложная процедура.

"Вам придется побороться за отсрочку в судебном порядке", — пояснил Айвазян.

Но в целом студенты, которые до обучения прошли срочную службу и были зачислены в оперативный резерв, действительно не имеют права на отсрочку и могут быть мобилизованы.

Напомним, мы ранее писали о том, какие студенты потеряют отсрочку после внесения изменений в закон о мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, имеют ли право на отсрочку студенты, старше 30-ти лет.