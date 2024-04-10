Які українські бізнеси отримують бронь від мобілізації — розслідування
Стало відомо, що під бронь від мобілізації стали підпадати не тільки співробітники телемарафону й цирку, але й працівники багатьох підприємств та бізнесів. При всьому цьому, до їхньої "критичної важливості" в період війни виникає чимало запитань.
Про це розповів журналіст-розслідувач Денис Бігус в новому розслідуванні Bihus.info.
Хто "самобронювався" від мобілізації
За повідомленням медійника, в Україні низка провідних бізнес-компаній, які зараз розпочали масово бронювати своїх співробітників:
- мережа гіпермаркетів "Епіцентр";
- мобільний оператор Vodafone;
- телеканал "5 канал";
- мережа супермаркетів "Сільпо",
- академічний хор ім. Григорія Вірьовки;
- банк "ПриватБанк";
- банк Credit Agricole;
- телеканали медіагрупи 1+1;
- держрегулятор Укренерго;
- виробники спецій "Приправка";
- мережа косметичних супермаркетів "Єва";
- мультимедійна платформа "СвітTV";
- мережа норвезьких рибних магазинів-ресторанів "Єгерзунд" та низка інших компаній.
Він зауважив, що бізнеси звертаються, наприклад, до облдержадміністрацій щодо броні на співробітників. Після цього списки передають в Міністерство економіки України, і оскільки кількість запитів перевищує можливості органів опрацьовувати їх, списки просто закривають "штампами".
Водночас Бігус акцентував, що Кабмін оголосив сім критеріїв для бронювання ще торік, і достатньо відповідати вимогам трьох з них, аби убезпечити своїх працівників. Серед них, крім стратегічного значення для економіки й безпеки держави, є резидентство в "Дія.Сіті" та навіть відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ.
"Для броні головним також стає рішення місцевих адміністрацій, що підприємство є критично важливим для територіальної громади", — зауважив медійник.
Нагадаємо, раніше Міністерство культури України забронювало від мобілізації 1150 працівників сфери культури та понад 700 медійників, наголосивши, що ці люди критично важливі для своїх підприємств.
А водночас нардеп Ярослав Железняк заявив про відхилення правки про те, що роботодавці зобов'язані доставити своїх працівників в збірні пункти ТЦК СП.
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