Які українські бізнеси отримують бронь від мобілізації — розслідування

Працівник супермаркету. Фото ілюстративне: freepik

Стало відомо, що під бронь від мобілізації стали підпадати не тільки співробітники телемарафону й цирку, але й працівники багатьох підприємств та бізнесів. При всьому цьому, до їхньої "критичної важливості" в період війни виникає чимало запитань.

Про це розповів журналіст-розслідувач Денис Бігус в новому розслідуванні Bihus.info.

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За повідомленням медійника, в Україні низка провідних бізнес-компаній, які зараз розпочали масово бронювати своїх співробітників:

мережа гіпермаркетів "Епіцентр";

мобільний оператор Vodafone;

телеканал "5 канал";

мережа супермаркетів "Сільпо",

академічний хор ім. Григорія Вірьовки;

банк "ПриватБанк";

банк Credit Agricole;

телеканали медіагрупи 1+1;

держрегулятор Укренерго;

виробники спецій "Приправка";

мережа косметичних супермаркетів "Єва";

мультимедійна платформа "СвітTV";

мережа норвезьких рибних магазинів-ресторанів "Єгерзунд" та низка інших компаній.

Він зауважив, що бізнеси звертаються, наприклад, до облдержадміністрацій щодо броні на співробітників. Після цього списки передають в Міністерство економіки України, і оскільки кількість запитів перевищує можливості органів опрацьовувати їх, списки просто закривають "штампами".

Водночас Бігус акцентував, що Кабмін оголосив сім критеріїв для бронювання ще торік, і достатньо відповідати вимогам трьох з них, аби убезпечити своїх працівників. Серед них, крім стратегічного значення для економіки й безпеки держави, є резидентство в "Дія.Сіті" та навіть відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ.

"Для броні головним також стає рішення місцевих адміністрацій, що підприємство є критично важливим для територіальної громади", — зауважив медійник.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури України забронювало від мобілізації 1150 працівників сфери культури та понад 700 медійників, наголосивши, що ці люди критично важливі для своїх підприємств.

А водночас нардеп Ярослав Железняк заявив про відхилення правки про те, що роботодавці зобов'язані доставити своїх працівників в збірні пункти ТЦК СП.