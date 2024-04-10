Какие украинские бизнесы получают бронь от мобилизации — расследование

Работник супермаркета. Фото иллюстративное: freepik

Стало известно, что под бронь от мобилизации стали подпадать не только сотрудники телемарафона и цирка, но и многие предприятия и бизнесы. При этом к их "критической важности" в период войны возникает немало вопросов.

Об этом рассказал журналист-расследователь Денис Бигус в новом расследовании Bihus.info.

Читайте также:

Кто "самобронировался" от мобилизации

По сообщению медийщика, в Украине ряд ведущих бизнес-компаний, которые начали массово бронировать своих сотрудников:

сеть гипермаркетов "Эпицентр";

мобильный оператор Vodafone;

телеканал "5 канал";

сеть супермаркетов "Сільпо",

академический хор им. Григория Веревки;

банк "ПриватБанк";

банк Credit Agricole;

телеканалы медиа-группы 1+1;

госрегулятор Укрэнерго;

производители специй "Приправка";

сеть косметических супермаркетов "Ева";

мультимедийная платформа "SweetTV";

сеть норвежских рыбных магазинов-ресторанов "Егерзунд" и ряд других компаний.

Он отметил, что бизнесы обращаются, например, в облгосадминистрации по поводу брони на сотрудников. После этого списки передают в Министерство экономики Украины, и поскольку количество запросов превышает возможности органов их обрабатывать, списки просто закрывают "штампами".

В то же время Бигус акцентировал, что Кабмин объявил семь критериев для бронирования еще в прошлом году и достаточно отвечать требованиям трех из них, чтобы обезопасить своих работников. Среди них, помимо стратегического значения для экономики и безопасности государства, есть резидентство в "Дія.Сити" и даже отсутствие задолженности по уплате ЕСВ.

"Для брони главным также становится решение местных администраций, что предприятие является критически важным для территориальной громады", — отметил медийщик.

Напомним, ранее Министерство культуры Украины забронировало от мобилизации 1150 работников сферы культуры и более 700 медийщиков, отметив, что эти люди критически важны для своих предприятий.

В то же время нардеп Ярослав Железняк заявил об отклонении правки о том, что работодатели обязаны доставить своих работников в сборные пункты ТЦК СП.