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Какие украинские бизнесы получают бронь от мобилизации — расследование

10 апреля 2024 23:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Какие украинские бизнесы получают бронь от мобилизации — расследование
Работник супермаркета. Фото иллюстративное: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Стало известно, что под бронь от мобилизации стали подпадать не только сотрудники телемарафона и цирка, но и многие предприятия и бизнесы. При этом к их "критической важности" в период войны возникает немало вопросов.

Об этом рассказал журналист-расследователь Денис Бигус в новом расследовании Bihus.info.

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По сообщению медийщика, в Украине ряд ведущих бизнес-компаний, которые начали массово бронировать своих сотрудников:

  • сеть гипермаркетов "Эпицентр";
  • мобильный оператор Vodafone;
  • телеканал "5 канал";
  • сеть супермаркетов "Сільпо",
  • академический хор им. Григория Веревки;
  • банк "ПриватБанк";
  • банк Credit Agricole;
  • телеканалы медиа-группы 1+1;
  • госрегулятор Укрэнерго;
  • производители специй "Приправка";
  • сеть косметических супермаркетов "Ева";
  • мультимедийная платформа "SweetTV";
  • сеть норвежских рыбных магазинов-ресторанов "Егерзунд" и ряд других компаний.

Он отметил, что бизнесы обращаются, например, в облгосадминистрации по поводу брони на сотрудников. После этого списки передают в Министерство экономики Украины, и поскольку количество запросов превышает возможности органов их обрабатывать, списки просто закрывают "штампами".

В то же время Бигус акцентировал, что Кабмин объявил семь критериев для бронирования еще в прошлом году и достаточно отвечать требованиям трех из них, чтобы обезопасить своих работников. Среди них, помимо стратегического значения для экономики и безопасности государства, есть резидентство в "Дія.Сити" и даже отсутствие задолженности по уплате ЕСВ.

"Для брони главным также становится решение местных администраций, что предприятие является критически важным для территориальной громады", — отметил медийщик.

Напомним, ранее Министерство культуры Украины забронировало от мобилизации 1150 работников сферы культуры и более 700 медийщиков, отметив, что эти люди критически важны для своих предприятий.

В то же время нардеп Ярослав Железняк заявил об отклонении правки о том, что работодатели обязаны доставить своих работников в сборные пункты ТЦК СП.

стратегические предприятия
Украина
бизнес
мобилизация
бронирование

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