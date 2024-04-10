Какие украинские бизнесы получают бронь от мобилизации — расследование
Стало известно, что под бронь от мобилизации стали подпадать не только сотрудники телемарафона и цирка, но и многие предприятия и бизнесы. При этом к их "критической важности" в период войны возникает немало вопросов.
Об этом рассказал журналист-расследователь Денис Бигус в новом расследовании Bihus.info.
Кто "самобронировался" от мобилизации
По сообщению медийщика, в Украине ряд ведущих бизнес-компаний, которые начали массово бронировать своих сотрудников:
- сеть гипермаркетов "Эпицентр";
- мобильный оператор Vodafone;
- телеканал "5 канал";
- сеть супермаркетов "Сільпо",
- академический хор им. Григория Веревки;
- банк "ПриватБанк";
- банк Credit Agricole;
- телеканалы медиа-группы 1+1;
- госрегулятор Укрэнерго;
- производители специй "Приправка";
- сеть косметических супермаркетов "Ева";
- мультимедийная платформа "SweetTV";
- сеть норвежских рыбных магазинов-ресторанов "Егерзунд" и ряд других компаний.
Он отметил, что бизнесы обращаются, например, в облгосадминистрации по поводу брони на сотрудников. После этого списки передают в Министерство экономики Украины, и поскольку количество запросов превышает возможности органов их обрабатывать, списки просто закрывают "штампами".
В то же время Бигус акцентировал, что Кабмин объявил семь критериев для бронирования еще в прошлом году и достаточно отвечать требованиям трех из них, чтобы обезопасить своих работников. Среди них, помимо стратегического значения для экономики и безопасности государства, есть резидентство в "Дія.Сити" и даже отсутствие задолженности по уплате ЕСВ.
"Для брони главным также становится решение местных администраций, что предприятие является критически важным для территориальной громады", — отметил медийщик.
Напомним, ранее Министерство культуры Украины забронировало от мобилизации 1150 работников сферы культуры и более 700 медийщиков, отметив, что эти люди критически важны для своих предприятий.
В то же время нардеп Ярослав Железняк заявил об отклонении правки о том, что работодатели обязаны доставить своих работников в сборные пункты ТЦК СП.
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