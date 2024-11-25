Мобилизация в Украине 2024 — мужчин с какими врожденными пороками исключают из учета

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу набирают военнообязанных мужчин. В то же время лица, имеющие серьезные проблемы со здоровьем или врожденные пороки, не подлежат призыву и должны быть исключены из военного учета.

Соответствующие нормы предусмотрены приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.

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Данный документ содержит актуальное расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе и службе в военном резерве.

Какие врожденные пороки освобождают от мобилизации — список

Исключить из военного учета могут мужчина, имеющий врожденный порок развития со значительными нарушениями функций. К таким относятся:

врожденный порок развития нервной системы;

врожденный порок развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденный порок развития системы кровообращения;

врожденный порок развития органов дыхания;

щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

телеокия;

врожденный порок развития половых органов;

врожденный порок развития мочевой системы;

врожденный порок развития и деформации костно-мышечной системы;

хромосомные аномалии;

другие врожденные пороки развития Q80-Q89.

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Пригодность и исключение из учета — что важно знать

Важно помнить, чтобы подтвердить диагноз, а также определить степень пригодности, военнообязанное лицо должно обязательно пройти военно-врачебную комиссию. Ему необходимо предоставить медицинские документы, подтверждающие наличие заболевания.

Именно от заключения ВВК будет зависеть, подлежит ли мужчина исключению из военного учета. Если нарушения незначительны или умерены, то мужчину могут признать пригодными к военной службе.

Важно: исключенные из военного учета лица не подлежат мобилизации, даже при действии военного положения. По новым правилам у них не забирают военно-учетный документ, а ставят там соответствующую отметку.

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