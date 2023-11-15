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В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

15 ноября 2023 05:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей
Украинские защитники на военной технике. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Экс-начальник Харьковского областного ТЦК Владимир Арап раскрыл некоторые детали мобилизации украинцев. По его словам, есть определенные критерии призыва военнообязанных, по которым одних мобилизуют быстрее других.

Об этом Владимир Арап рассказал в интервью ArmyInform.

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Владимир Арап отметил, что в первую очередь военному призыву подлежат лица, пригодные для службы по состоянию здоровья. Таким образом предпочтение отдается младшим призывникам.

Экс-начальник ТЦК отметил, что на передовую нужны военные определенных отраслей. Так, вероятно, в первую очередь будут мобилизованы мужчины таких специальностей:

  • пехотинцы;
  • танкисты;
  • артиллеристы;
  • пилоты;
  • десантники.

Напомним, что в одном из украинских телеграмм-каналов появилась информация о новой вакансии в ряды ВСУ. Речь идет о должности оператора БпАК коптерного типа в 109-ю отдельную бригаду ТрО. Известно, сколько будут платить.

Также мы писали, что военнообязанные могут выбрать различные специальности, важные как на передовой, так и в тылу, поскольку нужны специалисты разных профилей. В ТЦК рассказали, каких специалистов мобилизуют в ряды ВСУ.

Добавим, что в МОУ начали проект рекрутинговой кампании в ВСУ. Это позволит подобрать людей к войскам, учитывая состояние здоровья и нужную специализацию.

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