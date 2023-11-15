В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей
Экс-начальник Харьковского областного ТЦК Владимир Арап раскрыл некоторые детали мобилизации украинцев. По его словам, есть определенные критерии призыва военнообязанных, по которым одних мобилизуют быстрее других.
Об этом Владимир Арап рассказал в интервью ArmyInform.
Какие специалисты ВСУ нужны на передовой
Владимир Арап отметил, что в первую очередь военному призыву подлежат лица, пригодные для службы по состоянию здоровья. Таким образом предпочтение отдается младшим призывникам.
Экс-начальник ТЦК отметил, что на передовую нужны военные определенных отраслей. Так, вероятно, в первую очередь будут мобилизованы мужчины таких специальностей:
- пехотинцы;
- танкисты;
- артиллеристы;
- пилоты;
- десантники.
Напомним, что в одном из украинских телеграмм-каналов появилась информация о новой вакансии в ряды ВСУ. Речь идет о должности оператора БпАК коптерного типа в 109-ю отдельную бригаду ТрО. Известно, сколько будут платить.
Также мы писали, что военнообязанные могут выбрать различные специальности, важные как на передовой, так и в тылу, поскольку нужны специалисты разных профилей. В ТЦК рассказали, каких специалистов мобилизуют в ряды ВСУ.
Добавим, что в МОУ начали проект рекрутинговой кампании в ВСУ. Это позволит подобрать людей к войскам, учитывая состояние здоровья и нужную специализацию.
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