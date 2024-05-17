Если у мужчины нет военного билета с собой — наказания и штрафы

Мужчина заполняет документы в ТЦК. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП

Согласно новому мобилизационному закону, с 18 мая мужчины должны носить с собой военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Если этого документа не будет, украинцу могут выписать повестку.

Об этом, анализируя главные нормы закона о мобилизации, пишет РБК-Украина.

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Без военного билета "пробьют" по базе и вручат повестку

Работник ТЦК, полицейский или пограничник могут попросить мужчину предъявлять военно-учетный документ.

"Те, кто проверяет документы, могут "пробить" их по базе данных "Оберег", а также вести фото- и видеофиксацию проверки", — рассказывает издание.

Если человека сняли с воинского учета, в военном билете должна стоять соответствующая отметка. Без отметки, скорее всего, представители военкомата вручат повестку для уточнения данных.

Если у мужчины призывного возраста вообще нет военного билета, ему тоже вручат повестку. Придется идти в ЦТК и вставать на воинский учет, а также заплатить штраф за нарушение правил военного учета.

Кстати, потеря военного билета в Украине тоже карается штрафом от 510 до 1700 гривен.

Напомним, вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации, определяет новые категории лиц, имеющих право на отсрочку от военной службы. К ним относятся некоторые госслужащие и силовики.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал попытку Кабинета Министров забронировать от мобилизации работников Glovo, Visa, Favbet Tech. Он подверг критике действия ТЦК.