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Яку шкоду заподіяв Україні законопроєкт про мобілізацію — відповідь Разумкова

3 квітня 2024 21:24
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Ілля Рябінін
редактор
Яку шкоду заподіяв Україні законопроєкт про мобілізацію — відповідь Разумкова
Дмитро Разумков. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що несформований законопроєкт про мобілізацію болюче вдарив по українській економіці. Він заявив, що збитків від документа більше, ніж від початку повномасштабної інтервенції Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

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За словами нардепа, тільки за січень цього року українці вивели зі своїх рахунків 24,7 млрд гривень. Він додав, що шкода від законопроєкту тільки зростає.

"Коли українці, які виїхали за кордон, почули, що їм блокуватимуть консульські послуги — вони переоформили свої паспорти на 10 років. Як після цього вони повернуться, якщо таке до них відношення?" — сказав Разумков.

Політик також зауважив, що внаслідок пункту про позбавляння українців прав на кермування автомобілем різко збільшилась кількість розлучень та переоформлень автівок.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков заявив, що проблема з мобілізацією 18-річних у новому законопроєкті ще не вирішена, хоча заявляв, що документ міститиме таку норму. 

Водночас він назвав мобілізаційний законопроєкт "відвертою брехнею" та забажав почути з цього приводу позицію Міністерства оборони України. 

Дмитро Разумков
Верховна Рада
Україна
мобілізація
законопроєкт

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